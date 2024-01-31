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تفاهم بين «وطني الإمارات» و«جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين»

الجانبان عقب التوقيع (من المصدر)
1 فبراير 2024 01:19

دبي (الاتحاد)

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وقّعت «مؤسسة وطني الإمارات»، مذكّرة تفاهم مع «جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين»، وهي جمعية تحرص على تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه كبار المواطنين وتقديم كافة مجالات الأعمال الخيرية التطوعية الداعمة لقضاياهم. وتهدف المذكّرة إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين وتحقيق الأهداف المشتركة ذات الصلة بدعم وتعزيز والحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية وقيم المواطنة الصالحة وتنمية المجتمع، وترسيخ دعائم الرؤية الموحدة لها بين شرائح المجتمع المختلفة، ونشر المفاهيم والأسس الداعمة لممارسات الانتماء والولاء الوطني. ووقّع المذكرة كلّ من  ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، والمستشار أحمد سالم سويدين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، وذلك في مقرّ مؤسسة وطني الإمارات في دبي، وحضر فعالية التوقيع عدد من المديرين والمسؤولين والموظّفين من كلا الطرفين. وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: يُعدّ توقيع مذكّرة التفاهم مع جمعية وطنية رائدة مثل جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين خير دليل على التزامنا بغرس القيم والسلوكيات والعادات الإيجابية في نفوس الأجيال الصاعدة، والتعريف بالعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع الإماراتي والتشجيع على التمسك بها والمحافظة على التراث. وينسجم ذلك مع رؤية قيادتنا الرشيدة الحريصة على بناء الإنسان الإماراتي».  وأكد المستشار أحمد سالم سودين على أهمية التعاون المشترك بين مؤسسة وطني الإمارات وجمعية رعاية وبر الوالدين وقال: إن هذا التعاون يسهم في تعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة وتحسين جودة حياة كبار السن، ويعكس التزاماً مشتركاً للمجتمع في خدمتهم ورعايتهم.

مؤسسة وطني الإمارات
الإمارات
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