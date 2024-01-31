«الإمارات تبتكر 2024» ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، وتستمر على امتداد شهر فبراير الجاري، في حدث وطني هو الأكبر من نوعه عالمياً، محوره الرئيس الابتكارات المؤثرة، للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين والأفكار المبتكرة، يتخلله تنظيم مئات الفعاليات، في مبادرة متجددة منذ عام 2015، تتوزع على أسابيع الشهر، متنقلة بين كافة إمارات ومناطق الدولة. وتنطلق فعاليات الإمارات تبتكر 2024، في محطتها الأولى من إمارة أبوظبي في الفترة من 1 إلى 7 فبراير، ثم تنتقل إلى إمارتي عجمان وأم القيوين في الفترة من 8 إلى 14 فبراير، وصولاً إلى إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة في الفترة من 15 إلى 21 فبراير، لتختتم محطاتها في إمارة دبي في الفترة من 22 إلى 29 فبراير.

ويمثل شهر الإمارات للابتكار إحدى أهم المبادرات الوطنية الكبرى التي أطلقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ويشرف على تنظيم فعالياتها، ضمن جهوده لدعم تحقيق توجهات دولة الإمارات ومستهدفات استراتيجياتها المستقبلية، بتعزيز بيئة الابتكار في كافة القطاعات، وتعميم ثقافة الابتكار وتحفيز المبتكرين والعقول والمواهب لتحقيق المزيد من الإنجازات. وتتم عمليات تنسيق وتسجيل فعاليات شهر الإمارات تبتكر، بإشراف المركز بالشراكة مع المجالس التنفيذية في إمارات الدولة، ويمكن للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والمبتكرين من أفراد المجتمع في دولة الإمارات، تسجيل فعالياتهم الخاصة بـ «الإمارات تبتكر 2024»، من خلال الموقع الإلكتروني: https://uaeinnovates.gov.ae/

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت نموذجاً للحكومة المتقدمة التي تتبنى الابتكار محركاً أساسياً للتطوير المستمر، وتصميم التوجهات المستقبلية الجديدة في العمل الحكومي، وتمكنت خلال العقد الماضي من تحويل الابتكار إلى مكون أساسي في هويتها ومنهجية عملها، لتتحول الجهات الحكومية إلى مراكز تصميم وحاضنات ابتكار فاعلة في مختلف مجالات العمل.

وقالت هدى الهاشمي: إن شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، يمثل الحدث الوطني الأوسع والأبرز عالمياً، لنشر وتعميم ثقافة وممارسات الابتكار في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وهو مناسبة سنوية لعرض الإنجازات والمشاريع والمبادرات المبتكرة التي شهدتها الدولة على مدى عام كامل، مشيرة إلى أن تركيز فعاليات الشهر في دورة العام الحالي على الأثر المجتمعي للابتكار، تعكس رؤى الحكومة لمحورية دور الابتكار في إحداث التغيير والأثر الإيجابي على كافة فئات المجتمع، وتؤكد توجهات الدولة المرتكزة على الارتقاء بالإنسان وتعزيز جودة حياة المجتمع. وتشهد الدولة خلال 29 يوماً تنظيم مئات الفعاليات التي تشمل مسابقات وهاكاثونات ومعارض وورش عمل ومؤتمرات وجلسات حوارية تركز على أهمية الابتكار في حياة المجتمع، وتحتفي بالنماذج والتجارب المبتكرة التي أحدثت أثراً إيجابياً في مجتمع دولة الإمارات. وينظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، في ختام فعاليات شهر الإمارات للابتكار، معرض الإمارات تبتكر في الفترة من 27 إلى 29 فبراير، في أبراج الإمارات بدبي، ويشهد إعلان الفائزين بمسابقة منزل المستقبل التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي يشرف عليها برنامج محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ويحتفي مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في ختام فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بالفائزين بالدورة الرابعة لجائزة الإمارات تبتكر 2024، وشهد «الإمارات تبتكر» على مدى 8 سنوات، مشاركة أكثر من 1.5 مليون من أفراد مجتمع دولة الإمارات في الفعاليات، وحقق تفاعلاً واسعاً في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 10 ملايين مشاهدة.