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علوم الدار

«بركة الدار» يبدؤون رحلة المشاركة في مسابقة القرآن الكريم

صقر بن خالد القاسمي وأحمد سودين وعدد من المسؤولين والحضور خلال الفعاليات (من المصدر)
1 فبراير 2024 01:19

رأس الخيمة (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، انطلقت مسابقة القرآن الكريم لكبار المواطنين في نسختها الثانية، والتي تقام بالتعاون بين جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين ومؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، وتستهدف فئة كبار المواطنين والمواطنات. حضر حفل الانطلاق، الذي أقيم في منتجع إنتركونتيننتال ميناء العرب، الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والمستشار أحمد سالم سودين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين أمين عام الجائزة، وعدد من المسؤولين والإعلاميين، وجمع من المدعوين.
وبيّن الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، أن انطلاق هذه المسابقة المباركة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لفئة كبار المواطنين والمواطنات الذين هم بركة هذه الدار، وما توفر لهم من سبل التنافس والتكريم واستثمار مواهبهم وطاقاتهم، ويأتي انطلاق هذه النسخة بالتعاون بين مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، انطلاقاً من حرص المؤسسة على تعزيز شراكاتها الفاعلة مع المؤسسات ذات الأهداف المشتركة في خدمة القرآن الكريم، ونفع مختلف شرائح المجتمع، وتوجه بالشكر الجزيل إلى القيادة الحكيمة على دعمها اللا محدود لمثل هذه المسابقات القرآنية المميزة.
وأكد المستشار أحمد سالم سودين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين أمين عام الجائزة، أن مسابقة القرآن الكريم لكبار المواطنين تنطلق في حلة جديدة في نسختها الثانية، برئاسة فخرية من معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري للجمعية، والتي تحتضنها إمارة رأس الخيمة، وتشرف عليها الجمعية بالتعاون مع مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، وهي تهدف إلى استثمار المواهب المتميزة لكبار المواطنين في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمسابقات المتنوعة، ورعايتهم رعاية فكرية وذهنية ودينية، مواكبة لرؤية القيادة الحكيمة في ذلك، مبيناً وجود العديد من المسابقات المناسبة لفئة كبار المواطنين والمواطنات، وجوائز قيمة للفائزين.
وقال أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة: إننا سعداء بهذه الشراكة المميزة في تنظيم مسابقة القرآن الكريم لكبار المواطنين في دورتها الثانية، والتي تستهدف هذه الفئة الغالية في المجتمع من الآباء والأمهات.
وأشار الدكتور أحمد الطنيجي، نائب أمين عام الجائزة والمشرف العام للمسابقة، إلى أن الجائزة تشتمل على مسابقات عدة لكبار المواطنين والمواطنات، وهي مسابقات: أجمل ترتيل للذكور والإناث، وأجمل أذان وإقامة للذكور، وغيرها.

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