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علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تؤكد على إبراز قيم التعايش والتسامح

محمد الهاملي يشهد توقيع خليفة الظاهري وراوي عين الدين الاتفاقية (من المصدر)
1 فبراير 2024 01:19

أبوظبي ر(الاتحاد)

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وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، اتفاقية لتعزيز الشراكة العلمية بين الطرفين. وبموجب الاتفاقية تقوم الجامعة بدعم الفعاليات الدينية التي تقيمها الإدارة الدينية، خاصة في الجانب العلمي الذي يشمل تنظيم المحاضرات والدورات في الثقافة الإسلامية وتدريس اللغة العربية، إلى جانب إعداد البحوث والإصدارات في المجالات الدينية وتبادل الخبرات والخبراء، ومجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها الجانبان.
وقع الاتفاقية الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا.
وأكد الدكتور خليفة الظاهري أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للانفتاح على المجتمعات المسلمة، وتوثيق الصلات العلمية والدينية والمعرفية معها، وإقامة شراكات تعزز الفهم الصحيح للدين، كما تأتي تعزيزاً لرؤية استراتيجية شاملة تتبناها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم أواصر الأخوة الإنسانية، وإبراز قيم الدين الحنيف التي تدعو للتعايش والتسامح، وتحث على المودة والإخاء والوحدة. وقال: إن الجامعة تحرص على تعزيز فضائل الدين الإسلامي وقيمه السمحة، لذلك جاءت هذه المذكرة لتفتح آفاقاً علمية وثقافية أرحب من التعاون والعمل المشترك مع الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، مؤكداً أن المذكرة تعتبر بداية حقيقية لتعاون استراتيجي مستقبلي بين الجانبين، ونموذجاً يحتذى في مجال الشراكة العلمية وتقديم الإسلام والثقافة العربية بطريقة حضارية، والانفتاح على ثقافات العالم المختلفة وشعوبه.
وأكد سماحة المفتي راوي عين الدين أن إبرام المذكرة جاء برغبة الطرفين في تعزيز أواصر المحبة والترابط الأخوي، والتكامل العلمي والديني وتطوير العلاقات الثنائية.
وقال: إن الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية هي الإدارة الروحية والمركزية الرائدة في الاتحاد الروسي، وتقوم بدور فعال ونشط في المجالات الدينية والعلمية والتعليمية والتربوية وغيرها.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
التسامح
التعايش
روسيا
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