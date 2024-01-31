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سيف بن زايد يلتقي سلطان النيادي وفريق عمل مهمة "طموح زايد 2"

سيف بن زايد يلتقي سلطان النيادي وفريق عمل مهمة "طموح زايد 2"
31 يناير 2024 20:37

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي سلطان النيادي وزير دولة للشباب، وفريق العمل الخاص بمهمة "طموح زايد 2".

وتبادل سموه الحديث مع معالي سلطان النيادي والوفد المرافق، حول المشاريع الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء، صاحبة إنجاز أطول مهمة في الفضاء في تاريخ العرب، وأثنى سموه على جهود العاملين في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن المنجزات الإماراتية تتواصل برؤية القيادة الرشيدة وطموحات وإرادة أبناء الإمارات.

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حضر اللقاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي واللواء سالم مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الإستراتيجية وتطوير الأداء وعدد من ضباط وزارة الداخلية، وسعادة سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، ورائد الفضاء الإماراتي هزاع علي المنصوري، وعدنان محمد الريس مساعد المدير العام ومدير مهمة "طموح زايد 2"، وسعود عبدالعزيز كرمستجي نائب مدير مهمة "طموح زايد 2" مدير التخطيط الإستراتيجي والاتصال والتسويق بمركز محمد بن راشد للفضاء، وسعيد كرمستجي مدير مكتب الرواد بمركز محمد بن راشد للفضاء، وحمد عبدالعزيز لوتاه قائد فريق الدعم الأرضي.

المصدر: وام
سلطان النيادي
سيف بن زايد
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