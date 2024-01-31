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إطلاق سلسلة «الأيام الوظيفية» بمجالس الأحياء في دبي

سلطان المنصوري
1 فبراير 2024 01:20

دبي (الاتحاد)

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نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة، يوماً مفتوحاً للتوظيف لمجموعة الإمارات في مجلس أم سقيم، ويمثّل هذا اليوم الوظيفي إطلاقاً لسلسلة الأيام الوظيفية المخصصة للمجموعة وشركاتها، خلال العام 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأيام الوظيفية خلال العام الماضي، وتم منح المواطنين فرصاً مهنية متميزة في دناتا للسفريات، ليكونوا جزءاً من رحلة النجاح الملهمة لمجموعة الإمارات التي تضم طيران الإمارات، ودناتا، وشركات أخرى.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «التعاون الاستراتيجي الذي قدمته مجموعة الإمارات في إطلاق أيام وظيفية متخصصة لقطاع الطيران خلال 2023 كان له أثرٌ نوعي في تحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص، وهذا اليوم الوظيفي يعتبر إطلاقاً لسلسلة جديدة من الأيام الوظيفية في الأحياء لنكون أقرب من الأسر المواطنة، ونضع الفرص المهنية في متناول المواطنين في أحيائهم، وهذه المبادرة، وغيرها من برامج المجلس نُريد عبرها المساهمة في تحقيق (أجندة دبي الاجتماعية 33) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار (الأسرة أساس الوطن)».
وأضاف: «الأهمية الاستراتيجية لمجموعة الإمارات ليست نابعة من كونها أبرز العلامات في القطاع عالمياً وأهميتها الاقتصادية، ولكنّها أيضاً إحدى الدعائم الاستراتيجية للقوة الناعمة لدولتنا، وسيكون لوجود المواطنين في مختلف مجالات عملها دور مهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الإمارات بكل مكوناتها. أشكر شركاءنا الدائمين، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة، على دعمهم في إخراج الأيام الوظيفية بصورتها هذه».

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سلطان المنصوري
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