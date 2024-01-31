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سيف الدهباشي رئيساً لقطاع الصواريخ والأسلحة في «إيدج»

سيف علي الدهباشي
1 فبراير 2024 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أمس، تعيين سيف علي الدهباشي رئيساً لقطاع الصواريخ والأسلحة. وشغل الدهباشي سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «الطيف» التابعة لمجموعة «إيدج»، ويمتلك خبرة تتجاوز 18 عاماً في وضع وتطبيق برامج تحولية واسعة النطاق في عدد من أهم المؤسسات التجارية.
وسيتولّى الدهباشي في منصبه الجديد مسؤولية الإشراف والتوجيه الاستراتيجي لعمليات التطوير والأعمال في أربع شركات ضمن المجموعة، وهي الطارق، وكراكال، وهالكن، ولهب. من جهته، قال حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تعيين سيف من شأنه أن يُؤمِّن لقطاع الصواريخ والأسلحة الخبرات الواسعة في المجال الصناعي والكفاءة العالية في التعاملات التجارية والمهارات القيادية. كلنا ثقة بأن سجله الحافل في قيادة العمليات بنجاح خلال مهامه السابقة سيكون لها بالغ الأثر في استمرار تطوير تقنيات الجيل التالي من الأسلحة الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب بناء شراكات دولية مهمة تسهم في تحقيق النمو المستدام لعمليات التصدير. نحن على ثقة تامة بقدراته العملية على تعزيز الإمكانات المتنوعة التي يمتلكها القطاع، وتوظيفها بالشكل المناسب، وقيادتها نحو المزيد من النجاح مستقبلاً. وبدورنا، نتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة».
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصواريخ والأسلحة يتولّى واحداً من خمسة قطاعات تابعة لمجموعة «إيدج»، مهمة تصميم وتطوير وتصنيع مجموعة رائدة من الذخائر والأسلحة النارية والذكية.

إيدج
مجموعة إيدج
الإمارات
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