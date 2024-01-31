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17 شركة أيرلندية تستعرض ابتكاراتها للرعاية الصحية في معرض الصحة العربي

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1 فبراير 2024 01:19

دبي (وام)

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تستعرض 17 شركة أيرلندية، إلى جانب مراكز الصناعات الدوائية، للعام الـ 12 على التوالي حلولها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، وذلك بدعم إنتربرايز أيرلندا، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار.
وتأتي زيارة وفد حكومي بقيادة معالي دارا كاليري، وزير الدولة الأيرلندي لشؤون الترويج التجاري والتحول الرقمي والتنظيم المؤسسي، وليو كلانسي، الرئيس التنفيذي لوكالة إنتربرايز أيرلندا، بهدف دعم الشركات الإيرلندية التي تستعرض منتجاتها في المعرض، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الجهات المعنية في قطاع الرعاية الصحية والقطاع الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الوزير الأيرلندي، إن مشاركة شركات الرعاية الصحية الأيرلندية الرائدة في معرض الصحة العربي مهمة لعرض أحدث ابتكارات الرعاية الصحية، وكيف يمكن للابتكار الأيرلندي أن يلعب دوراً رئيسياً فيه، معتبراً أن دولة الإمارات ومنطقة الخليج سوقاً مهماً للشركات الأيرلندية، وهو ما يتجلى في الزيادة السنوية في الصادرات الأيرلندية إلى المنطقة.
ومن جهته، قال ليو كلانسي، الرئيس التنفيذي لوكالة إنتربرايز أيرلندا، إن الشركات الأيرلندية لديها سجل حافل بالنجاحات في تقديم أحدث الابتكارات للقطاع، حيث توظّف تقنياتها لتحسين مخرجات الصحة وتعزيز الإنتاجية ورفع سوية الكفاءات التشغيلية في قطاع الرعاية الصحية. وتشتهر أيرلندا عالمياً في معايير الابتكار والجودة، كما تعتبر إحدى الدول الرائدة في ابتكارات الرعاية الصحية وثاني أكبر مصدّر للتكنولوجيا الطبية في أوروبا، وتستعد لاستعراض هذا الحضور المرموق خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام.

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معرض ومؤتمر الصحة العربي
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