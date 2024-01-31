«صحة دبي» تبحث التعاون مع المؤسسات الأسترالية

دبي (الاتحاد)

التقى عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أمس على هامش مشاركة الهيئة بمعرض الصحة العربي، بريوني هيليس، القنصل العام الأسترالي في دبي، ونائبه منير سانكاري، والوفد المرافق لهما الذي يمثل مديري وقادة ومسؤولي كبرى شركات الرعاية الصحية الأسترالية المشاركة في المعرض.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات المتعلقة بالتعليم الطبي والأبحاث، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتوظيف التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز الصحة الرقمية ودورها الفاعل في مواجهة التحديات المستقبلية للقطاع الصحي.

وأكد الكتبي، خلال الاجتماع، الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لفتح آفاق رحبة من التعاون والشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والشركات الصحية المحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق التميّز والاستدامة والريادة في منظومتها الصحية، مشيراً إلى التزام الهيئة بالتطوير المستمر لنموذجها الصحي والاستثمار في التكنولوجيا الطبية المتقدمة والحلول الذكية، لتحقيق رؤية دبي في أن تكون وجهة رائدة عالمياً في تقديم الخدمات الصحية المتميّزة.

كما تطرق الكتبي إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرعاية الصحية بدبي.