«الصحة» تستعرض أبرز تحديثات تطبيق «الحصن»

دبي (الاتحاد)

في إطار استراتيجيتها للارتقاء بالمنظومة الصحية وتطويرها ووقاية المجتمع من الأمراض السارية، استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أبرز تحديثات التطبيق الصحي الرقمي الوطني «الحصن»، التي أطلقتها المنظومة الصحية في الدولة، بعد إضافة ميزات جديدة تشمل بيانات تطعيمات الأطفال منذ ولادتهم وحتى بلوغهم عمر الـ 18 عاماً، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي بين 29 يناير والأول من فبراير 2024.

وأوضحت الوزارة أن النسخة المحدثة من تطبيق «الحصن» تمثل المنصة الرقمية الصحية للتطعيمات في الدولة، وتستهدف تعزيز الالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين ودعم نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة تغطية الأطفال بالتطعيمات عبر إجراءات استباقية وقائية تستند إلى أفضل التقنيات الرقمية.

وذكرت الوزارة أن النسخة المحدثة من التطبيق توفر الحلول الرقمية التي تمكن أفراد المجتمع من متابعة حالة التطعيم حسب البرنامج الوطني للتحصين ومراجعة سجلاتها بسلاسة وسهولة والوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة والحصول على بطاقة التطعيم الإلكترونية، وذلك من خلال واجهة تم تصميمها بشكل احترافي وفق أفضل الممارسات التي تضمن سهولة الاستخدام من قبل جميع الأفراد، مشيرة إلى أن هذه الميزات المدعومة بالسحابة الوطنية تمثل ثمرة للتعاون المشترك مع منصة «رعايتي» الرقميّة، المخصصة للرعاية الصحية والتي تندرج ضمن الملف الوطني الصحي الموحد.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة: «إن تحديث تطبيق (الحصن) يعد إضافة نوعية في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المنظومة الصحية في الدولة، حيث تمثل ميزة الوصول إلى تطعيمات الأطفال في إطار البرنامج الوطني للتحصين تطوراً في رحلة التحول الذكي للخدمات الصحية. كما يأتي هذا التحديث كجزء من استراتيجية شاملة للاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية، بما يجسد الجهود الحكومية في تعزيز قنوات التواصل مع أفراد المجمع لتحقيق أفضل تغطية صحية والحفاظ على معدلات عالية للتغطية بالتطعيمات، باعتبارها من أكثر التدخلات الصحية نجاحاً وفعالية للوقاية من الأمراض السارية، إلى جانب توفيرها فرصة أكبر للحفاظ على صحة أطفال وتعزيز وقايتهم من الأمراض المستهدفة بالتطعيم».

بدورها، قالت الدكتورة ليلى الجسمي، رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين في الوزارة: «يعكس الإصدار الأحدث لتطبيق (الحصن) جهودنا في تعزيز النظام الصحي والتركيز على مكافحة الأمراض السارية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، كما نسعى أيضاً إلى تحسين جودة الرعاية الصحية للأطفال في الدولة، حيث تُسهم المزايا الجديدة للتطبيق في تسهيل تتبع التطعيمات الضرورية للأطفال وتمكين الوالدين من فحص السجلات بكل سهولة عبر واجهة سهلة الاستخدام ورقمية، وندعو جميع الأسر إلى تحميل التطبيق والاستفادة من هذا التحديث لتعزيز الرعاية الصحية لأطفالهم».

من جهة أخرى، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، جلسة حوارية بعنوان «التمريض .. رؤى مستقبلية طموحة»، بحضور الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والدكتورة سمية محمد البلوشي، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون التمريض والقبالة، في حين أدارت الجلسة وداد بوحميد، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، رئيس اللجنة الإعلامية للتمريض والقبالة.

وشارك كل من الممرضين إبراهيم الشحي وعلياء درويش الحداد وريم سلطان سالم، قصصهم الملهمة وتجاربهم مع زوار منصة الوزارة، انطلاقاً من إدراكهم بأن الكوادر الوطنية المؤهلة في هذه المهنة الإنسانية يمثل ركيزة أساسية في استدامة القطاع الصحي بالدولة، كما أوضحوا أن وظائف المستقبل في مجال الرعاية الصحية لا تتطلب الكفاءات الفنية والعلمية فقط، ولكن أيضاً الرؤية الإنسانية والالتزام بالقيم النبيلة، ويعتبرون ذلك جزءاً لا يتجزأ من الدور الشامل الذي يؤديه خط الدفاع الأول تلبية لنداء الواجب الإنساني والمهني والوطني.

يذكر أن تطبيق الحصن يندرج ضمن المنظومة الوطنية الصحية كممكن وطني تقني يخدم المجتمع من خلال منصة رقمية للتطعيمات، وتم تطوير الحصن بالتعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية، حيث يوفر التطبيق تجربة سلسة لمستخدميه عبر التكنولوجيا الحديثة، كما يتيح أحدث المعلومات المتعلقة بمجموعة واسعة من التطعيمات وغيرها بشكل يسهل الوصول إليه، ويحتفظ التطبيق بسجل شامل لتطعيمات كل مستخدم ويوفر طريقة آمنة لمشاركة بيانات التطعيم مع الجهات المعنية.