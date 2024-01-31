«معرض الصحة العربي» يكشف عن الاتجاهات الناشئة في إدارة الأزمات الصحية والكوارث

دبي (وام)

كشف «معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024» - المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي - عن أبرز الاتجاهات الناشئة في إدارة الأزمات الصحية والكوارث.

جاء ذلك خلال مؤتمر الصحة العامة الذي أقيم على هامش الحدث، بمشاركة عدد من الخبراء المختصين في إدارة الأزمات الصحية والكوارث الذين سلطوا الضوء على أهمية الرعاية قبل دخول المستشفى والخدمات التمكينية، بما في ذلك المختبرات وبرامج التدريب على إدارة الكوارث وطب الكوارث القائم على التكنولوجيا.

وفي معرض حديثه خلال المؤتمر حول الاتجاهات الناشئة في الأزمات الصحية والكوارث، قال الدكتور صالح فارس العلي، استشاري طب الطوارئ وطب الكوارث في دائرة الصحة أبوظبي، إن إدارة الكوارث تنطوي على أكثر من مجرد وجود سيارة إسعاف على أهبة الاستعداد ليس في قسم الطوارئ فحسب، بل تشمل مجموعة واسعة من الخدمات، وتتطلب نهجاً شاملاً للحوكمة والرعاية قبل دخول المستشفى وخدمات المستشفيات والخدمات التمكينية، بما في ذلك المختبرات وبرامج التدريب ومراكز السموم، مشدداً على أنه يجب الأخذ في الاعتبار كل هذه العناصر، كجزء من نظام أكبر، من أجل إدارة الكوارث بشكل فعال.

وأضاف أن نظام الاستجابة الفعال يتطلب إطاراً قوياً للحوكمة ومعايير وسياسات محددة جيداً ومركز تشغيل فعالاً لربط جميع النقاط وتغطية جميع المجالات، بدءاً من مرحلة ما قبل المستشفى إلى مرحلة الوصول إلى المستشفى لتمكين الخدمات بشكل منظم.

وأكد الدكتور العلي أهمية التكنولوجيا ودورها الحاسم في إدارة الكوارث، والدور المهم للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية عن بُعد، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات عن بُعد، في تعزيز التشخيص الطبي وتحليل بيانات المريض بدقة والتنبؤ بالنتائج وتقديم توصيات العلاج، لافتاً إلى أن روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي توفر كذلك إرشادات طبية مساعدة. وأشار إلى أن تقنيات الرعاية الصحية عن بُعد تسهم في تعزيز الوصول إلى الخبرة الطبية وتسريع المشاورات عن بُعد بين مقدمي الرعاية والأطباء قبل دخول المستشفى وتحسين تخصيص الموارد وسرعة علاج المرضى في المناطق الريفية، أو التي تعاني نقص الخدمات، من خلال توفير الوقت الحرج أثناء حالات الطوارئ.

وذكر الدكتور العلي أن أنظمة الاتصالات عن بُعد في سيارات الإسعاف التي تستخدم شبكة اتصال الجيل الخامس «5G» توفر تتبعاً في الوقت الفعلي للموقع والسرعة والحالة، ما يعزز بدوره أوقات الاستجابة وتحسين رعاية المرضى. وقدمت مؤسسة دبي الصحية - أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي - خلال المؤتمر، لمحة شاملة عن أول نموذج متكامل للنظام الصحي الأكاديمي في دبي.

وقال الدكتور عامر أحمد شريف، الرئيس التنفيذي لدبي الصحية، خلال حديثه في المؤتمر: «نسعى من خلال التزامنا المشترك الذي يتمحور حول المريض أولاً إلى تعزيز القطاع الصحي الحالي ووضع الأسس الصحيحة لمستقبل أفضل لضمان أثر ممتد يصل إلى الأجيال القادمة. ويعد تعزيز الشراكات من أهم الأهداف التي نعمل على تحقيقها لما فيها من دعم لجهودنا وتعزيز للابتكار».