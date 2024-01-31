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"الإمارات للمزادات" تطرح سيارات كلاسيكية نادرة في أول مزاد إلكتروني

"الإمارات للمزادات" تطرح سيارات كلاسيكية نادرة في أول مزاد إلكتروني
31 يناير 2024 21:50

 تطرح شركة الإمارات للمزادات غداً سيارات كلاسيكية نادرة في أول مزاد إلكتروني تنظمه غداً بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة حتى 5 فبراير.

يضم المزاد أكثر من 40 سيارة من كبرى العلامات التجارية للسيارات النادرة والثمينة و يأتي ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "الشارقة للسيارات القديمة" .

وقال سعادة سعيد محمد بن عاشور المدير التنفيذي لنادي الشارقة للسيارات القديمة، إن التعاون مع الإمارات للمزادات لإطلاق المزاد الإلكتروني الأول من نوعه يأتي في إطار حرص النادي على توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية مع المختصين والمهتمين في قطاع السيارات القديمة بهدف توحيد الجهود المشتركة نحو المساهمة في تعزيز دور إمارة الشارقة والإمارات كوجهة عالمية لتراث المركبات القديمة.

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وأكد أن المزاد الإلكتروني سيشكل إضافة نوعية تعزز من نجاحات المهرجان من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع لاقتناء المركبات الكلاسيكية والقديمة عبر أحدث نظم المزايدة التنافسية في العالم وأكثرها شفافية وطبقاً لأعلى مواصفات الجودة والاحترافية والموثوقية ولا سيما أن المهرجان سيضم مجموعة من أهم العلامات التجارية للسيارات النادرة والعريقة والتي تعد إرثاً حقيقياً وشاهداً على تاريخ هذه الصناعات.

وقال سعادة عمر مطر المناعي المدير التنفيذي لـ "الإمارات للمزادات" إن قطاع السيارات الكلاسيكية يشهد في الإمارات إقبالاً متزايداً من قبل هواة تلك المركبات من مختلف الجنسيات ونحرص من خلال تنظيم المزاد الإلكتروني الذي يطرح للمرة الأولى على مواكبة هذا النمو وإتاحة الفرصة لهواة ومحبي السيارات الكلاسيكية والقديمة لخوض تجربة جديدة متميزة تمكنهم من اقتناء هذه السيارات بكل سهولة ويسر وذلك في إطار التزام الإمارات للمزادات بأعلى المعايير العالمية .

وأضاف المناعي أن المزاد يتيح للمشاركين الاستفادة من فرصة الحصول على أفضل الأسعار وإجراء عملية التقييم الميداني للمركبة من خلال زيارة المهرجان والاطلاع على تقرير شامل عن الحالة الفنية للسيارة ومواصفاتها وتاريخها وأهميتها.

المصدر: وام
السيارات
الشارقة
الإمارات للمزادات
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