"بريد الإمارات" تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

أطلقت شركة مجموعة بريد الإمارات هويتها المؤسسية الجديدة تحت العلامة التجارية "7X"، في إطار تكريس استراتيجيتها الجديدة الهادفة إلى تمكينها من ريادة قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، وذلك خلال حفل أقيم بمدينة جميرا في إمارة دبي.

ويحمل اسم 7X دلالة رمزية حيث يمثل ارتباط إمارات الدولة السبع بالقارات السبع عبر البحار السبعة، كما يعزز التزام المجموعة بتمكين عالم دائم الحركة.

وتأتي هذه النقلة تماشياً مع الاستراتيجية الخمسية الطموحة التي تتمحور حول التميز التشغيلي والتحول الرقمي، والتركيز على احتياجات المتعاملين، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والنمو المستدام.

وتسعى الاستراتيجية الجديدة لـ 7X إلى تحقيق عائد قوي على الاستثمارات في كافة المشاريع، وذلك من خلال الشركات التي تعمل تحت مظلتها وهي بريد الإمارات، و"فنت إكس" و"مركز الوثائق الإلكتروني".

وتركز الاستراتيجية الجديدة على الابتكار والتكنولوجيا الرقمية لتوفير حزمة من الحلول المتطوّرة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية لبناء منظومة تتصف بالفعالية والحيوية والجهوزية للمستقبل.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز النمو من خلال تبني نموذج أعمال تتجسد فيه ركائز إستراتيجية المجموعة المتمثلة في: التمكين والتحوّل والتوسع.

وقال بدر سليم سلطان العلماء رئيس مجلس إدارة 7X: "نهدف من خلال إطلاق الاستراتيجية والهوية المؤسسية الجديدة "7X" إلى ربط وتمكين عالم دائم الحركة، مستمدين رؤيتنا من المكانة العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات ودورها المحوري كحلقة وصل بين كافة أرجاء العالم، وتأتي هذه الخطوة لتعزز ريادتنا في دعم الاقتصاد الوطني، بحيث نشكل القوة الدافعة في السوق العالمي لتسريع وضمان استدامة نمو قطاع التجارة، والنقل والخدمات اللوجستية. ويتمثل هدفنا في تمكين وتسريع أعمالنا وتعزيز ترابطها واستدامتها، فضلاً عن إرساء أعلى المعايير التميز."

وتطمح الاستراتيجية الجديدة إلى ترسيخ الحضور العالمي للشركة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تخدمها. وتسعى العلامة التجارية إلى تكريس مساهمة الشركة في تحقيق رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمعات ذكية من خلال إرساء شبكة عالمية توظف التكنولوجيا والجهود التعاونية لرفع كفاءة العمليات على المستوى العالمي.

وتضع هذه الاستراتيجية معايير جديدة في السرعة والموثوقية والشفافية لأعمال التوصيل السريع والطرود. وتُلبي المجموعة المتطلبات المتغيّرة للسوق من خلال جمع خدمات الشحن والبريد والطرود مع حلول التكنولوجيا المالية، مما يحدث تحولاً جذرياً في القطاع.

من جانبه، قال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة 7X "بهذه الخطوة التاريخية، نبدأ فصلاً جديداً في مسيرتنا تحت مظلة العلامة التجارية 7X حيث نعكس التزامنا العميق بتقديم تجربة متميزة للمتعاملين وزيادة رضاهم وإثراء تجاربهم. إن إرثنا العريق وخبرتنا المتنامية في الإمارات والمنطقة، كانا دوماً دعامة لتطورنا الاقتصادي والاجتماعي، مواكبين للرؤية الوطنية في مجال الرقمنة، التجارة الإلكترونية، اللوجستيات، والتكامل المالي. نتعهد بالاستمرار في استثماراتنا التكنولوجية والاستدامة، مؤكدين على مسؤوليتنا البيئية وحرصنا على الابتكار لمواكبة التحولات السوقية."

وأضاف الأشرم: "تهدف استراتيجيتنا الجديدة إلى تعزيز العمليات الأساسية وزيادة استقرارها، مع التركيز على التميز التشغيلي من خلال تحسين الكفاءة والإنتاجية. هذه الاستراتيجية لا تسلط الضوء فقط على توسيع وتنويع محفظتنا، بل تعبّر أيضاً عن عزمنا على قيادة الابتكار في قطاع دائم التغير".

وتسهم المجموعة في تعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة في المسؤولية البيئية والرفاهية الاجتماعية عبر اعتماد نهج الابتكار والممارسات المستدامة. وتعزز 7X ترابط ومرونة وشمول قطاع التجارة والخدمات اللوجستية العالمية من خلال إبرام المزيد من الشراكات الاستراتيجية ومواصلة الاستثمار في مشاريع الرقمنة.