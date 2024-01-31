الخميس 1 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأونروا» لـ«الاتحاد»: دور الإمارات بارز في إغاثة الشعب الفلسطيني

جهود الإمارات أسهمت بتخفيف معاناة النازحين الفلسطينيين في غزة (وام)
1 فبراير 2024 01:21

شعبان بلال (غزة، القاهرة)
أكدت تمارا الرفاعي، المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أهمية دور الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرةً إلى أن الدولة ساهمت بشكل مباشر في مساندة العمليات الإنسانية من خلال دورها في مجلس الأمن خلال العام الماضي، والدعوة إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية، علاوة على دعم «الأونروا» مالياً بما يمكن الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها المنقذة للحياة.

أخبار ذات صلة
الصين تجدد دعوتها لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن القضية الفلسطينية
تضرر نصف مباني قطاع غزة

وفي حوار مع «الاتحاد»، وصفت الرفاعي الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ«الكارثي» بسبب استمرار القتال وما أدى إليه من نزوح سكان القطاع خصوصاً من الشمال إلى جنوب، مشيرةً إلى أن ما يدخل من مساعدات إنسانية إلى القطاع لا يكفي، فهناك 1.7 مليون نازح في ملاجئ تابعة لوكالة «الأونروا»، من مدارس ومخازن غير مهيأة لاستقبال هذا العدد المهول من الناس ولمدة تجاوزت 3 أشهر.
وشددت على أن ملاجئ وكالة «الأونروا» تفتقر لأدنى مقومات الحياة، حيث يقيم في المتوسط 10 آلاف شخص في كل ملجأ، وقد يصل العدد إلى 30 ألفاً، كما هو الحال في مركز «خان يونس» للتدريب المهني.
وحول المساعدات الإنسانية، بينت المتحدثة باسم «الأونروا» أن ما يدخل من مساعدات إنسانية إلى القطاع قليل جداً، إذ يدخل قرابة 100 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية وغيرها، بالمقارنة مع نحو 500 شاحنة قبل الحرب، مشيرةً إلى أن المحال خالية من البضائع.
وكشفت المتحدثة باسم وكالة غوث الفلسطينيين عن أن «الأونروا» طالبت منذ بداية الحرب بوقف إطلاق نار على أسس إنسانية وفتح المجال أمام تدفق المساعدات إلى قطاع غزة من عدة معابر، بما فيها معبر كرم أبو سالم المهيأ لاستقبال عدد كبير من الشاحنات يومياً على عكس معبر رفح ذي الإمكانيات اللوجستية المحدودة.

الأونروا
الأمم المتحدة
المملكة المتحدة
فلسطين
الشعب الفلسطيني
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
آخر الأخبار
عائلات فلسطينية تنزح من خانيونس إلى رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الصين تجدد دعوتها لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن القضية الفلسطينية
اليوم 01:23
عضو البرلمان الأوروبي والمرشحة الأولى للانتخابات لعام 2024 كاتارينا بارلي (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. تحركات حزبية لنيل الثقة بالانتخابات الأوروبية
اليوم 01:23
آثار الدمار في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تضرر نصف مباني قطاع غزة
اليوم 01:23
أرشيفية
الأخبار العالمية
اتفاق فرنسي بريطاني لوقف الهجرة عبر «المانش»
اليوم 01:23
مباحثات أممية – ليبية حول جاهزية المفوضية للانتخابات البلدية
الأخبار العالمية
مباحثات أممية – ليبية حول جاهزية المفوضية للانتخابات البلدية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©