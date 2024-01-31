في مهرجان الظفرة.. الإبل الإماراتية تواصل تفوقها في الثنايا و«وضح» السعودية تتميز

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

واصلت الإبل الإماراتية تفوقها في شوط الثنايا المحليات والمجاهيم والمهجنات والأصايل بعد أن حققت المركز الأول في 5 أشواط مختلفة، بالإضافة إلى حصد المركز الأول في عدد الجوائز التي تم حصدها ضمن الفائزين بالمراكز العشرة الأولى.

وشهد شوط ثنايا أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من القبائل عام الوضح منافسة قوية من الإبل الخليجية، قبل أن تحصد الإمارات جائزة المركز الأول، فيما تفوقت الإبل السعودية في إجمالي عدد الجوائز الفائزة في المراكز العشرة، حيث حصدت الإبل السعودية 5 مراكز من الفائزين، فيما حصدت الإبل الإماراتية 4 مراكز والإبل العمانية مركز وحيد.

وفي شوط ثنايا شراي الأبناء القبائل محليات حققت الإبل العمانية المركز الأول، فيما حصدت الإبل الإماراتية 8 مراكز ضمن المراكز العشر الفائزة، مقابل مركزين فقط للإبل العمانية.

وفي شوط ثنايا شراي لأبناء القبائل مجاهيم حققت الإبل الإماراتية المركز الأول، كما حصدت 6 مراكز ضمن المراكز الفائزة في هذا الشوط، مقابل 4 مراكز للإبل السعودية.

واكتسحت الإبل الإماراتية نتائج شوط بينونة المفتوح رمز محليات، بعد أن حققت المراكز الأربعة الأولى في هذا الشوط وحصدت 8 مراكز من المراكز الفائزة، مقابل مركز للإبل العمانية ومركز للإبل القطرية.

وفي نفس الشوط لفئة المجاهيم تفوقت أيضاً الإبل الإماراتية وحققت 6 مراكز أولى وحصدت 8 مراكز من إجمالي المراكز الفائزة، مقابل مركزين للإبل السعودية.

وانطلقت، صباح أمس، منافسات شوط حول المحليات والمجاهيم والمهجنات والأصايل، وبلغ عدد الإبل المشاركة في هذا الشوط 197 مطية، وكانت الإبل المشاركة في شوط شرايا لأبناء القبائل محليات 31 مطية في فئة المجاهيم و20 مطية، بينما بلغ عدد الإبل المشاركة في شوط شرايا لأبناء القبائل مجاهيم 2 بعدد 24 مطية والمحليات 31 مطية.

وتنتهي لجان التحكيم من عمليات تحديد المراكز العشرة الفائزة بالمراكز الأولى في كل شوط مساء اليوم، تمهيداً لإعلان نتائج المنافسات.