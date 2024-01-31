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قرقاش: استهداف الإمارات إعلامياً لن يزيدها إلا ثقة وثباتاً

أنور قرقاش
1 فبراير 2024 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له دولة الإمارات لن يزيدها إلا ثقة وثباتاً، وستبقى مصدر اعتدال، ومستمرة في بناء نموذج جاذب للتنمية والاستقرار.
وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «الاستهداف الإعلامي الذي تتعرض له الإمارات لن يزيدنا إلا ثقة وثباتاً، وسنبقى مصدر اعتدال ومستمرين في بناء وتعزيز نموذج جاذب للتنمية والاستقرار، وسنسعى مع الأشقاء والأصدقاء نحو حلول سياسية لأزمات المنطقة. قناعتنا راسخة وتضليلهم سيذهب هباء منثوراً. هذه هي إمارات زايد ومحمد بن زايد».

أنور قرقاش
الإمارات
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