تعريف موظفي دوائر الشارقة بأنظمة احتساب المعاش

الشارقة (وام)

عقد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أولى ورشه لعام 2024 والتي خصصت لموظفي حكومة الشارقة من الدوائر المركزية بهدف تسليط الضوء على قانون الضمان الاجتماعي وجوانب صرف المعاش للموظفين والموظفات. تحدث في الورشة التي أقيمت في مسرح الجامعة القاسمية كل من يوسف عبيد الطنيجي مدير إدارة الاشتراكات ومروة القصير مدير إدارة المستحقات التأمينية وميرة زمزم مراقب اشتراكات وميرة البلوشي رئيس قسم بإدارة المستحق وتناولت مداخلاتهم التعريف بقانون الضمان الاجتماعي في الإمارة. تناولت الورشة القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وتاريخ سريانه منذ الثاني من نوفمبر لعام 2017م وضوابط الاشتراك بالنظام ومصادر التمويل وراتب حساب الاشتراك وموعد أداء الاشتراكات ومدد الاشتراك في التأمين وضوابط الإجازات والإعارات والإجازات المرضية وضوابط النقل.