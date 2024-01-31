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المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ 12 فبراير الجاري

المؤتمر يسلط الضوء على عمليات البحث والإنقاذ (من المصدر)
1 فبراير 2024 01:20

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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‏يعلن المركز الوطني للبحث والإنقاذ، اليوم، ضمن مؤتمر صحفي، جدول أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ ‎2024 في دورته الثالثة المزمع انطلاقها، خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. 
ويشكل الحدث الدولي منصة لعرض أحدث ابتكارات وتقنيات البحث والإنقاذ، لا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبحث السبل الكفيلة بتوطيد التعاون والتنسيق ضمن هذا القطاع الحيوي، حيث يجمع المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ كوكبة من المتحدثين والخبراء والجهات العارضة من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا المطروحة، وبحث الحلول للتحديات التي تلقي بظلالها على عمليات البحث والإنقاذ.
وتكتسب المشاركة في المؤتمر أهمية كبيرة لتسليط الضوء على عمليات البحث والإنقاذ، عبر نخبة من المتحدثين والمتخصصين على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية كما تشارك في المعرض شركات متخصصة ورائدة تسلط الضوء على القدرات والخبرات والدروس المستفادة لإدارة الأزمات والكوارث والتعامل معها.

أبوظبي
الإمارات
المركز الوطني للبحث والإنقاذ
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