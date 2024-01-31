سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ورشة أنظمة الإدارة الحديثة

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ظهر أمس، ورشة أنظمة الإدارة الحديثة المنظمة من قبل جائزة «تميز»، التي أطلقها سموه لتركز على جهود المؤسسات الداخلية وخلق بيئة تنافسية بين الجهات الحكومية والخاصة وزيادة كفاءة المؤسسات بالإضافة إلى التركيز على تحسين الأداء والتطوير المؤسسي، لتطبيق أفضل المعايير والنماذج في مجال التميز المؤسسي والحوكمة.

وتعرف سموه والحضور على محاور الورشة التي تأتي ضمن سلسلة لقاءات برنامج «تميز» وركزت على مفاهيم الإدارة الحديثة، وضرورة تبني المؤسسات أفضل المعايير العالمية والتجارب للمضي في طريق النجاح.

واستمع سموه لشرح عن مواصفات المؤسسات الناجحة والتي تركز في عملها على عناصر عدة منها القيادة والاستراتيجية والقدرات المؤسسية والمواهب البشرية، كما تتمتع تلك الكيانات بالقيادة الرشيقة التي تتكيف مع التغيرات وتطبق المرونة والتفكير الإبداعي واستشراف المستقبل والتحسين المستمر.

وتناولت الورشة أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وفهم ودراسة السوق والمنافسين فيه، بالإضافة إلى تبني الأفكار المبتكرة والتعامل مع المخاطر عن طريق إنشاء نظام إدارة مخاطر خاص بالمؤسسة للتعامل معها بأفضل الأشكال، كما ركزت الورشة على أهمية هيكلة الحوكمة والتي من خلالها تقوم الجهات باتخاذ القرارات المناسبة من خلال المتابعة والتقارير الدورية.

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور مادة فلميةً تضمنت أهمية مقومات نجاح الإدارات والخطوات التي يجب اتباعها للارتقاء بالمؤسسات والمحافظة على النجاح التي تحققها، إضافة إلى أسباب عدم استمرار بعض الكيانات الكبرى في المحافظة على المكانة التي وصلت إليها، وأبرز النماذج والتجارب الحية العالمية. وتخللت الورشة جلسة نقاشية حول أهم الممارسات في أنظمة الإدارة الحديثة، والاستفادة من التجارب العالمية والمؤسسات الكبرى التي تم ذكرها في الورشة بما ينعكس على تطور الجهات المشاركة في الجائزة.