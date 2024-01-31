سفير الدولة يلتقي وزير الداخلية والأمن العام في بنين

كوتونو (وام)

التقى محمد سعيد الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية بنين، معالي ألاسان سيدو وزير الداخلية والأمن العام بجمهورية بنين، وذلك في مقر وزارة الداخلية في مدينة كوتونو.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. من جانبه أشار معالي وزير الداخلية والأمن العام بجمهورية بنين إلى سعي بلاده لرفع مستويات التعاون مع دولة الإمارات إلى آفاق جديدة خاصة، وأنها تعد نموذجاً رائداً يحتذى به في مختلف المجالات.