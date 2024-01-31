منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وهزاع بن زايد وحمدان بن محمد وعمار النعيمي وسيف بن زايد يحضرون حفل زفاف ثاني الرميثي

أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف ثاني محمد ثاني مرشد الرميثي على كريمة عبد الله غرير العوجان القبيسي، وذلك في مجلس البطين بمدينة أبوظبي.

وهنأ سموه العريس وذويه متمنياً له حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر الحفل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حيث أعرب سموّه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، حيث هنأ سموّهم العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء، والاستقرار، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

كما حضر الحفل، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ راشد بن حميد، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

وتخلل الحفل عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية.