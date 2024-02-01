قرقاش: نقف مع "الأونروا" في مشاريعها الإنسانية ونرفض "العقاب الجماعي" الذي يطال المدنيين الأبرياء

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دعم الامارات الراسخ لـ"الأونروا" ودعوة سمو وزير الخارجية إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قرارات تعليق تمويل الوكالة موقف تاريخي وإنساني مهم لمواجهة الظروف الحرجة التي يعيشها الفلسطينيون.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: "دعم الامارات الراسخ لـ"الأونروا" ودعوة سمو وزير الخارجية إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قرارات تعليق تمويل الوكالة موقف تاريخي وإنساني مهم لمواجهة الظروف الحرجة التي يعيشها الفلسطينيون.

وأضاف معاليه:"نقف مع جهود الوكالة في مشاريعها الإنسانية ونرفض "العقاب الجماعي" الذي يطال المدنيين الأبرياء".