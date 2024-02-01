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رئيس الدولة يمنح سفير باربادوس وسام الاستقلال

رئيس الدولة يمنح سفير باربادوس وسام الاستقلال
1 فبراير 2024 09:48

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، غابرييل عابد سفير جمهورية باربادوس، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة.

وقلدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، غابرييل عابد الوسام خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع باربادوس في جميع المجالات.

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وأعربت معاليها عن تمنياتها للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنية على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية باربادوس.

من جانبه، أعرب السفيرعن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين. وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات، لما وجده من تعاون كان له الأثرٌ الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
باربادوس
وسام الاستقلال
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