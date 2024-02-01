تعمق المنخفض الجوي وهطول أمطار

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة صباح اليوم، ومساء أمس، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل، على معظم مناطق الدولة نتيجة تعمق المنخفض الجوي.. وتوقع باستمرار هطول الأمطار

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والقيادة بحذر خلال سقوط الأمطار، وتجنب ارتياد أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس غائم جزئي إلى غائم أحيانا على بعض المناطق خاصة الشرقية والشمالية، مع سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خصوصا على البحر، مثيرة للغبار والأتربة وتصل سرعتها الى 40 كم في الساعة، والبحر متوسط مضطرب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان

وشملت مناطق الهطول:"أمطار على أبوظبي في مدينة محمد بن زايد وحقل زاكوم، وجزيرة ام الشيف، وطريق دبي ابوظبي، وغنتوت والفلاح ومناطق متفرقة من مدينة ابوظبي، كما هطلت على كلباء، ودبا الحصن، والشارقة، ومليحة، والبطائح، والبداير، وسهيلة، والذيد، والمدام، ومليحة، بالشارقة.

ولهباب، وجبل على وجميرا، وحتا والخوانيج، ومناطق متفرقة بدبي وعلى مطار الفجيرة الدولي، وعلى أذن برأس الخيمة والشويب بالعين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تعمق المنخفض الجوي اليوم وغدا. والذي يؤدي لهطول أمطار الخير على أبوظبي والعين، ومناطق متفرقة من الدولة

وبين المركز الوطني للأرصاد ان هطول الأمطار يأتي نتيجة تأثر الدولة، بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي، مع تدفق كميات من السحب من جهة الجنوب الغربي

ويسود طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً، يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية والساحلية، مع سقوط أمطار، خاصة ليلاً وصباح اليوم الخميس، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان

وحسب تقرير الحالة الجوية الذي أصدره المركز الوطني للأرصاد، يتوقع أن يكون طقس اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خاصة الغربية والساحلية، وتمتد على المناطق الشمالية، مع احتمال سقوط أمطار، خاصة ليلاً

ويتوقع أن يتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً اليوم الخميس والجمعة، حيث تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة، وتتخللها السحب الركامية، خاصة على المناطق الشمالية وبعض المناطق الشرقية والساحلية، يصاحبها سقوط أمطار على فترات، مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما يشهد طقس السبت انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، وتقل السحب يوم السبت.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية يوم الجمعة، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.