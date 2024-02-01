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محمد بن راشد يطلق برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية

محمد بن راشد يطلق برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية
1 فبراير 2024 11:47

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي"رعاه الله".. بحضور 30 جهة اتحادية برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: "بحضور 30 جهة اتحادية أطلقنا برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية حيث ستعمل الجهات الحكومية على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام .. وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50% .. وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية".

وأكد سموه: "وضعنا حوافز لفرق العمل التي تقلل من إجراءاتها … وأعلنا عن مكافآت تحفيزية تصل لمليون درهم للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات غير الضرورية".

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وأضاف سموه: "هدفنا تسهيل حياة الناس .. هدفنا راحة الناس وخدمة الناس بما يستحقونه في دولة الإمارات .. هدفنا أن نكون أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
الخدمات الحكومية
الجهات الاتحادية
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