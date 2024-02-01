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سعود بن صقر: للفنون دور بارز في تعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب

سعود بن صقر: للفنون دور بارز في تعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب
1 فبراير 2024 12:10

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن للفنون دورا بارزا في تعزيز التواصل والحوار، وتحقيق التقارب بين الثقافات والشعوب، وأن الأعمال الإبداعية الخالدة تعد جزءاً لا يتجزأ من الإرث الثقافي والإنساني.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل أوبرا بوتشيني، الذي أقيم في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، احتفاءً بالذكرى المئوية لوفاة الموسيقار الإيطالي الشهير جياكومو بوتشيني، وذلك بحضور  لورينزو فانارا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة وعدد من المسؤولين.

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ويأتي هذا الحدث الفني العالمي، الذي قاده المايسترو جان لاثام كونيج، في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات وإيطاليا، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من التبادل الفني، والإبداعي، والثقافي، إلى جانب الاحتفاء بروابط الصداقة المتينة التي تجمع كلا البلدين.

وتعد أوبرا بوتشيني، أحد أشهر العروض الأوبرالية العالمية التي قدّمها الموسيقار الإيطالي جياكومو بوتشيني، الذي عاش بين عامي 1858-1924، وتميّز بتأليف مقطوعات تحمل أسلوبه الفريد والتي جعلت منه أحد أشهر الفنانين في المجال.

المصدر: وام
الثقافات المختلفة
رأس الخيمة
الفنون
سعود بن صقر القاسمي
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