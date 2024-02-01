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حديقة أم الإمارات تستضيف مهرجان "ذا ريج هاوس"

حديقة أم الإمارات تستضيف مهرجان "ذا ريج هاوس"
1 فبراير 2024 12:55

تستضيف حديقة أم الإمارات في أبوظبي، فعاليات مهرجان "ذا ريج هاوس" التي بدأت اليوم وتستمر حتى 4  فبراير الجاري.

وسيكون زوّار الحديقة على موعد مع فعاليات احتفالية وموسيقية وترفيهية مميزة على مدار أيام المهرجان الأربعة، يوميًا من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 11:00 مساءً.

يقدّم المهرجان لزواره برنامجاً حافلاً بالفعاليات الترفيهية والعروض الأدائية والأجواء الاحتفالية، إلى جانب باقة متنوعة من تجارب الطعام وتشكيلة واسعة من الأنشطة التفاعلية، التي ستحوّل الحديقة إلى مركز احتفالي للترفيه والابداع.

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ويشارك في المهرجان عدداً من متاجر التجزئة ومحلات للمأكولات والمشروبات، إضافة إلى ركن الأزياء وفعاليات ترفيهية مختلفة تشمل العروض الموسيقية والأدائية الحية.وإلى جانب المهرجان، تستضيف الحديقة العديد من الفعاليات العائلية المميزة، بما في ذلك سوق الحديقة الذي ينعقد أيام الجمعة والسبت، ويعدّ ملتقى مجتمعياً مميزاً لقضاء يوم عائلي ممتع، والاستمتاع بتناول ألذّ المأكولات المحلية، والتسوق وحضور الفعاليات الترفيهية.

كما تنتظر الزوار فعالية "سينما في الحديقة" الأسبوعية، التي تجمع أفراد العائلة لمشاهدة أفلامهم المفضلة في الهواء الطلق.

 

 

 

المصدر: وام
الأنشطة الترفيهية
حديقة أم الإمارات
ابوظبي
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