الجمعة 2 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إغلاق جزئي على طريق أبوظبي-العين وتحويل دوار

إغلاق جزئي على طريق أبوظبي-العين وتحويل دوار
1 فبراير 2024 17:07

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، اليوم الخميس، عن إغلاق جزئي على طريق أبوظبي-العين وتحويل الحركة في دوار زاخر-مدينة العين.
وكتب المركز، في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "إغلاق جزئي على طريق أبوظبي – العين (E22)- أبوظبي من الجمعة 2 فبراير 2024 إلى الأحد 4 فبراير 2024".

وأضاف المركز "إغلاق مسارين من جهة اليسار باتجاه العين من يوم الجمعة 2 فبراير 2024 الساعة (10:00 مساء) إلى يوم الأحد 4 فبراير الساعة (12:00 ظهرا)".
كما أعلن المركز "تحويل الحركة في دوار زاخر - مدينة العين".

أخبار ذات صلة
«النقل المتكامل» يدعو السائقين للالتزام بخدمة «مواقف»
خالد بن محمد بن زايد يترأَّس اجتماع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

وأوضح مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي "إغلاق دوار زاخر وتحويل الحركة المرورية إلى دوار مؤقت من يوم السبت 3 فبراير إلى يوم الخميس 2 مايو 2024".
وأهاب المركز بمستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة المرورية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إغلاق شارع
مركز النقل المتكامل
إمارة أبوظبي
آخر الأخبار
طبيب يعالج امرأة مصابة بالسرطان
الترفيه
أطبّاء يحذّرون مرضى السرطان من ممارسات خطيرة
اليوم 19:35
علم السويد والناتو
الأخبار العالمية
المجر تكشف عن شرط للتصديق على انضمام السويد إلى الناتو
اليوم 19:12
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
علوم الدار
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
اليوم 18:32
هطول أمطار على الدولة
علوم الدار
أمطار على الدولة
اليوم 18:18
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
الرياضة
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
اليوم 18:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©