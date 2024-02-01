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صدور العدد 601 من مجلة الجندي

صدور العدد 601 من مجلة الجندي
2 فبراير 2024 00:52

أبوظبي (وام)

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أصدرت مجلة «الجندي»، التابعة لوزارة الدفاع، عددها رقم 601 لشهر فبراير 2024. وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل، عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.
وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «الأخوة الإنسانية»، حيث قالت فيها: «إن كل يوم يشرق على دولة الإمارات العربية المتحدة، صار يحمل معه مزيداً من الفخر والاعتزاز بقيادتنا الرشيدة التي أثبتت للعالم أجمع قدرتها على التأثير في المواقف والقرارات الدولية، وصنعت لدولتنا اسماً ناصعاً ونموذجاً يحتذى به بين الأمم والشعوب في قيم التسامح والتعايش والأخوة، وهو ما تجسَّد بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك القرار الخاص الذي قدمته دولة الإمارات بإعلان الرابع من فبراير من كل عام، ليكون اليوم العالمي للأخوة الإنسانية».
وأضافت المجلة: «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية بدأ من هنا، من أرض الإمارات الطيبة، التي نشأت وتربت على ما رسَّخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، من معانٍ للإنسانية السمحة والتعايش وقبول الآخر، واتباع قيم السلام والأخوة بين البشر نهجاً عاماً، وهدفاً أسمى للدولة وقيادتها وأهلها».

مجلة الجندي
الإمارات
وزارة الدفاع
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