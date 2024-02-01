«مكشات الظفرة» تجسد جوانب من الحياة البرية لمجتمع الإمارات

الظفرة (الاتحاد)

يجسد جناح «المكشات» في مهرجان الظفرة بدورته الـ 17، جوانب متعددة من الحياة البرية لمجتمع الإمارات، من خلال الفعاليات والبرامج المتنوعة التي يقدمها للزوار في سوق الظفرة التراثي المصاحب للمهرجان الذي يقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ويتيح جناح المكشات فرصة تذوق أشهر المأكولات الشعبية الإماراتية والتعرف على طرق إعدادها، حيث تقام يومياً برامج للطبخ الشعبي، فضلاً عن العديد من الفقرات التي تقدم وسط أجواء تراثية مميزة، كما يعرض الجناح مراحل تحضير القهوة العربية التي تستهل بتحميص حبوب القهوة، بالإضافة إلى التعرف على «سنع القهوة»، وكيفية تقديمها، وعادات وتقاليد استقبال الضيوف والترحيب بهم.

وقال راشد القبيسي، مسؤول جناح مكشات الظفرة، إن الجناح نجح في استقطاب عدد كبير من زوار المهرجان، لا سيما فئة الشباب، الذين تعرفوا على عراقة التقاليد والتراث الشعبي من خلال البرامج والفقرات التي يقدمها الجناح بشكل يومي وعلى مدار أيام المهرجان الذي يستمر حتى 8 فبراير المقبل. وأشار القبيسي إلى أن الفعاليات والبرامج في جناح المكشات تحرص على نقل المعارف والعادات والتقاليد إلى الأجيال الحالية، وتعريفهم بالموروث الأصيل، كما تسعى إلى تكريس مفاهيم عديدة لدى الشباب والناشئة، مثل الاعتماد على النفس، وممارسة عادات وتقاليد الآباء والأجداد على الواقع، كآداب المجالس، وإعداد القهوة العربية الأصيلة، وطريقة السلام، بجانب تعزيز ثقافة الصحراء، وإقامة المجالس الشعرية، وإلقاء القصائد، والتركيز على بعض المفردات التراثية ذات الصلة بالإبل.