اكتساح إماراتي في أشواط الشيوخ ومنافسة خليجية بمهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اكتسحت الإبل الإماراتية نتائج منافسات شوط الحول في مزاينة الظفرة للإبل المقامة ضمن مهرجان الظفرة، والتي شهدت منافسة خليجية قوية بعد أن تمكنت الإبل الإماراتية من اكتساح جميع نتائج شوطي الشيوخ في المحليات والمجاهيم، فيما شهدت منافسات شوط حول الشركاء للمحليات 1، وجوداً قوياً للإبل الخليجية التي نافست بقوة لاعتلاء منصة التتويج.

وأسفرت نتائج منافسات شوط أصحاب السمو الشيوخ للمجاهيم (مفرودة – حقة) عن تمكن إبل معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد عن اكتساح جميع المراكز الخمسة الفائزة في هذا الشوط بعد أن أحرزت «بينة» المركز الأول و«مخربة» المركز الثاني «والخطرة» المركز الثالث و«وحيدة» المركز الرابع و«الزلبة» المركز الخامس.

وفي شوط أصحاب السمو الشيوخ للمحليات، حصدت «جينار» للشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان المركز الأول، فيما تمكنت إبل الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان من تحقيق المراكز الأربعة الباقية، بعد أن جاءت «بنت مكيدة» في المركز الثاني و«تشريف» في المركز الثالث و«نو» في المركز الرابع، و«أفعال» في المركز الخامس.

وفي الشوط الرئيسي حول تلاد لأبناء القبائل رمز للمحليات 1، حققت الإبل الإماراتية جميع المراكز الفائزة في هذا الشوط، باستثناء المركزين السابع والعاشر اللذين ذهبا للإبل القطرية.

بينما في الشوط الرئيسي تلاد لأبناء القبائل رمز للمجاهيم 1، حققت الإبل الإماراتية تفوقاً كبيراً بحصد جميع المراكز الفائزة باستثناء المركز الثاني الذي ذهب للإبل القطرية.

وفي شوط حول الشركاء للمحليات 1، تقاسمت الإبل القطرية والعُمانية نتائج الشوط بعد أن أحرزت الإبل الإماراتية المركز الأول، بالإضافة إلى 4 مراكز أخرى ضمن المراكز العشر الفائزة، فيما حققت الإبل القطرية 4 مراكز، والعُمانية مركز وحيد. وفي شوط حول للشركاء مجاهيم، حققت الإبل الإماراتية جميع المراكز الفائزة باستثناء المركزين السادس والتاسع اللذين ذهبا للإبل القطرية.

وتمكنت الإبل الإماراتية من اكتساح نتائج شوط حول تلاد لأبناء القبائل للمحليات 2، بعد أن تمكنت من حصد جميع المراكز الفائزة بالمراكز العشرة الأولى، بينما شهد شوط الحول تلاد لأبناء القبائل للمجاهيم 2 منافسة قوية من الإبل الخليجية، قبل أن تتمكن الإبل الإماراتية من حصد المراكز السبعة الأولى في هذا الشوط وسط وجود للإبل الكويتية التي حققت المركز الثامن والقطرية التي حققت المركز التاسع ضمن قائمة العشرة الأوائل.



رمز «كتارة»

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة في دورته الـ 17 عن تخصيص رمز «كتارة» لشوطي الجمل 20 للمحليات والمجاهيم، وهو الشوط الذي يسعى إليه أشهر ملاك الإبل في منطقة الخليج، ويحلم الجميع بالوصول إلى منصة التتويج من خلاله، حيث يعتبر من أقوى وسام وجائزة يحصل عليه مالك إبل.

ويحرص ملاك الإبل الراغبون في المشاركة في هذا الشوط على تدعيم إبلهم بأفضل مزايين الإبل، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها هذه الأشواط من ملاك الإبل في دول الخليج العربي.

وحددت اللجنة المنظمة مجموعة من الاشتراطات والمعايير الواجب الالتزام بها للمشاركة في شوط الجمل ومنها السماح لكل مالك، بالمشاركة بقطيع واحد فقط في كل شوط، وفي حال تم استبعاد عدد من المطايا من قبل اللجنة الطبية يحق للمالك استبدال مطية واحدة في شوط إنتاج العزبة 3 مفاريد واستبدال 3 مطايا في شوط الظفرة.

وفي حالة اكتشاف حالة تهجين في شوط إنتاج العزبة، يحق للمالك الاستبدال أو تحال المطية لفحص تطابق الدم، ويعطى المالك الأحقية في الاختيار بين الاستبدال أو فحص تطابق الدم DNA وعليه إحضار الأم والأب خلال مدة أقصاها 10 أيام.

وأكدت اللجنة ضرورة إحضار الإبل إلى شبوك المزاينة المخصصة للمبيت في الأوقات المحددة، وفي حالة عدم إحضارها يتم استبعادها من المشاركة، كما يحق للمشارك تكليف أحد الرعيان لتقديم العلف للمطايا ومغادرة الشبوك بعد ذلك.



الفائزون

يحصل الفائز بالمركز الأول في شوط الجمل على جائزة قدرها مليون و200 ألف درهم بجانب الرمز، ويحصل المركز الثاني على 750 ألف درهم، والثالث على 500 ألف درهم، والرابع على 400 ألف درهم، والخامس على 350 ألف درهم، والسادس على 300 ألف درهم، والسابع على 250 ألف درهم، والثامن على 200 ألف درهم، والتاسع على 150 ألف درهم، والعاشر على 100 ألف درهم.