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«النقل المتكامل» يدعو السائقين للالتزام بخدمة «مواقف»

مساع لترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة لخدمة السكان (من المصدر)
2 فبراير 2024 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بنظام إدارة المواقف العامة «مواقف» في جميع الأوقات، وعدم ركن المركبات بطريقة عشوائية أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، وركنها دائماً بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.
ولفت المركز إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض سائقي المركبات بإيقاف مركباتهم بطريقة عشوائية بما فيه الوقوف خلف المركبات الأخرى أو موقف مزدوج أو أمام فوهات الحريق أو في المواقف المخصصة لمركبات أصحاب الهمم، الأمر الذي يعرقل الحركة المرورية، حيث أكد المركز أن المفتشين التابعين لإدارة المواقف مستمرون بالعمل في جولاتهم وحملاتهم التفتيشية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد «مواقف».
ودعا المركز أصحاب المركبات غير الملتزمين إلى التقيّد التام بالضوابط والقواعد المنظمة للمواقف العامة في أبوظبي وركن مركباتهم بشكل نظامي في الأماكن المخصصة للوقوف واتباع السبل الآمنة لتجنب المخالفات والتحلي بالمسؤولية تجاه الآخرين، ودعم جهود مركز النقل المتكامل لترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة لخدمة سكان الإمارة والمصلحة العامة.

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