أمطار على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمس، أمطار متفاوتة الشدة على معظم مناطق الدولة، نتيجة تعمق المنخفض الجوي، وامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في أثناء هطول الأمطار والقيادة بحذر خلال سقوط الأمطار، وتجنب ارتياد أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

وساد أمس، طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية والشمالية، وتكون سحب ركامية على الساحلية وامتدت شرقاً وشمالاً مع سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خصوصاً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، وتصل سرعتها إلى 55 كم في الساعة، والبحر متوسط مضطرب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية خاصةً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من20 إلى 35 تصل إلى 55كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وشملت مناطق الهطول: أبوظبي في مدينة محمد بن زايد وحقل زاكوم، وجزيرة أم الشيف، وطريق دبي أبوظبي، وغنتوت والفلاح ومناطق متفرقة من مدينة أبوظبي، كما هطلت أمطار على مطار الشارقة الدولي، وكلباء، ودبا الحصن، والشارقة، وشارع الإمارات، ومليحة، والبطائح، والبداير، وسهيلة، والذيد، والمدام، ومليحة، وطريق خورفكان دفتا، ومحافز، بالشارقة، ولهباب، وجبل على وجميرا، وحتا والخوانيج، ومرغم ومناطق متفرقة بدبي وعلى مطار الفجيرة الدولي، ودبا الفجيرة، والطويين، والهيل، ومربح، وثوبان بالفجيرة، وعلى أذن، ووادي القور، والحمرانية، ووادي اصفني، وضاية، ودفتا، والجزيرة الحمراء، ومسافي، برأس الخيمة، والشويب، والفقع بالعين، واللبسة، وفلج المعلا، بأم القيوين، وأمطار على عجمان، والمنامة بإمارة عجمان.

وكانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس، بلغت 9.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تعمق المنخفض الجوي اليوم، بعد هطول أمطار الخير على أبوظبي والعين، ومناطق متفرقة من الدولة.

وبين المركز الوطني للأرصاد أن هطول أمطار، نتيجة تأثر الدولة، بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتيار هوائي غربي، مع تدفق كميات من السحب من جهة الجنوب الغربي.

ويسود طقس غائم جزئياً، ومغبر أحياناً، يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية والساحلية، مع سقوط أمطار، خاصة ليلاً وصباح الخميس، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وحسب تقرير الحالة الجوية الذي أصدره المركز الوطني للأرصاد، يتوقع أن يكون طقس اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خاصة الغربية والساحلية، وتمتد على المناطق الشمالية، مع احتمال سقوط أمطار، خاصة ليلاً.

وتوقع أن يتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً الخميس واليوم الجمعة، حيث تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة، وتتخللها السحب الركامية، خاصة على المناطق الشمالية وبعض المناطق الشرقية والساحلية، يصاحبها سقوط أمطار على فترات، مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما يشهد طقس السبت انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، وتقل السحب.

وتكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية يوم الجمعة، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.