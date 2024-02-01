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علوم الدار

«الريادة الإبداعية: تحديات وإنجازات» في جلسة حوارية بدبي

المشاركون في الجلسة (من المصدر)
2 فبراير 2024 00:51

دبي (الاتحاد)

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افتتح المهندس يحيى سعيد لوتاه نائب رئيس مجلس الأمناء فعاليات الجلسة الثانية من مبادرة «حوار النخبة»، التي تستضيف خلالها المؤسسة كوكبةً من رواد المجال الطبي في جلسات حوارية دورية، بحضور طلبة كليتي دبي للطب والصيدلة للبنات وغيرهم من طلبة المدارس والكليات الأخرى وأعضاء هيئات التدريس. وذلك ضمن سلسلة جلسات المبادرة التي أطلقها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية في نوفمبر 2023. 
استضافت الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان «الريادة الإبداعية: تحديات وإنجازات» الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في مقر مستشفى جامعة دبي الطبية. وخلال حوارها مع الطلبة، أكدت الدكتورة منى أن اختيارها لمنصب رئيس الاتحاد الدولي للمستشفيات يعد إنجازاً وفخراً للمرأة الإماراتية والعربية، كونها أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

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