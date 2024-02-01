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علوم الدار

دبي تستضيف أكبر مؤتمر ومعرض علمي لطب الأسنان

من دورة سابقة للمؤتمر (من المصدر)
2 فبراير 2024 00:51

دبي (الاتحاد)

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تنطلق في دبي فعاليات الدورة 28 من مؤتمر الإمارات الدوليّ لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي– «إيدك دبي«2024» من  6– 8 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي. 
ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالميّ الأكبر من من نوعه أكثر من 66 ألف زائر ومشارك من 155 دولة، إلى جانب 5,300 علامة تجارية تقدمها أكثر من 3,900 شركة عالمية متخصصة في مستلزمات الأسنان عبر القاعات 1-8.
وأكّد السفير الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لإيدك دبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان حرص» إيدك دبي «على تقديم كل ما هو جديد ومتقدم في مجال طبّ الأسنان وصحّة الفم وقال: «هدفنا في إيدك دبي ثابت، حيث نسعى باستمرار إلى تقديم أحدث الابتكارات في مجال طب الأسنان، وتوفير منصة مثالية للمتخصصين في هذا القطاع، لتوسيع معرفتهم والبقاء على اطلاع دائم بأحدث التطورات العلمية. إيدك دبي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد، حيث يجذب المشاركين الدوليين، ويعزز العلاقات التجارية بين الشركات المحلية والعالميّة».
وتضم أجندة مؤتمر إيدك دبي جدولاً مكثفاً من المحاضرات والندوات والنقاشات العلمية التي تستهدف أطباء الأسنان ومساعديهم وأطباء صحة الأسنان، وتقنيي وفنيي الأسنان، إلى جانب عدد من ورش العمل، ومن المقرر أن يقدم البرنامج العلميّ الشامل 157 جلسة علمية، و25 ورشة عمل عمليّة لتعزيز التدريب والتطوير، و133 عرضاّ علمياّ للملصقات تعرض أحدث الأبحاث والدراسات في مجال طب الأسنان.
وأكد الدكتور طارق خوري، الرئيس الفخري لإيدك دبي واستشاري خدمات طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي: «يواصل إيدك دبي«2024» مسيرته الدائمة في توفير بوصلة مركزيّة تجمع أصحاب القطاع، وتعزز التواصل والتلاقي بينهم».

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