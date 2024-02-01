جامعة أبوظبي توقع شراكة مع غرفة التجارة الإيطالية التشيكية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الإيطالية التشيكية لتعزيز الجهود البحثية في المؤسسات الأكاديمية، وذلك في إطار التزام الجامعة الثابت بالارتقاء بالبحث العلمي بين طلبتها ومجتمعها بشكل عام.

تهدف المذكرة إلى تسهيل التواصل والتفاعل الدولي لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، ومنحهم فرصاً جديدة للتعلم والتطوير، فضلاً عن تعزيز عمليات تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والإداريين بين جامعة أبوظبي والجامعات الأوروبية للارتقاء بالتبادل المعرفي والخبرات بين الطرفين.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور حمد العضابي، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون المالية والإدارية، وأنطونيو روتوندو، رئيس غرفة التجارة الإيطالية التشيكية، وذلك بحضور البروفيسور شيرين فاروق، نائب مدير الجامعة المشارك للمشاريع الأكاديمية، وأستاذة المحاسبة بجامعة أبوظبي، وسالم الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية، وعدد من كبار مسؤولي غرفة التجارة الإيطالية التشيكية. كما حضر حفل التوقيع من غرفة أبوظبي محمد عيسى الرفاعي مدير قسم التوفيق بين الأعمال والوفود.

ستعمل جامعة أبوظبي وغرفة التجارة الإيطالية التشيكية معاً لإنشاء مركز أبحاث لدراسات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في كل من إيطاليا ودولة الإمارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود البلدين في هذا المجال. كما ستعمل المذكرة على تطوير مركز متخصص لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد الغذائي والزراعي، وليكون بمثابة مركز للخدمات والمعلومات والإسهامات الفنية والعلمية.