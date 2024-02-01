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شرطة أبوظبي تطلق فعالياتها لـ«شهر الابتكار 2024»

شرطة أبوظبي تطلق فعالياتها لـ«شهر الابتكار 2024»
2 فبراير 2024 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي فعالياتها لشهر الإمارات للابتكار، تحت شعار «الإمارات تبتكر 2024». وأكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسية، وتمكينها لتحقيق رؤية وأهداف إمارة أبوظبي، ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الريادة العالمية في استدامة الأمن والأمان.
ولفت معاليه إلى التزام شرطة أبوظبي بتسخير الجهود اللازمة كافة لرفع مستوى النضج المؤسسي للابتكار في شرطة أبوظبي ومشاركة المعرفة اللازمة، بالتعاون مع الشركاء كافة، لمواكبة أحدث التوجهات المستقبلية والعالمية في مجال إنفاذ القانون، وذلك عن طريق توفير كافة وسائل الدعم والموارد المتاحة، لتسريع المبادرات والمشاريع الابتكارية ذات الأثر في مختلف القطاعات الشرطية، بما يعزز ثقة المجتمع في إمارة أبوظبي.
وأوضح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن الابتكار اليوم هو مسؤولية الجميع، وأصبح يلعب دوراً مهماً ومؤثراً في تعزيز الثقة مع المجتمع وتطوير شراكات فاعلة لتحسين وتطوير العديد من العمليات الشرطية، بالإضافة إلى سعي شرطة أبوظبي المستمر دائماً لمواكبة أحدث التقنيات والتكنولوجيا، وتضمينها ضمن الممارسات الرائدة لمواجهة التحديات الأمنية المتغيرة والمتسارعة كافة عالمياً، وذلك عبر الاستثمار في رأس المال البشري بدعم ورعاية وتدريب الكوادر البشرية كافة على أحدث التقنيات والمنهجيات في مجال الإبداع والابتكار، مما يضمن ويدعم الجاهزية للمستقبل.

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