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عبدالله بن زايد وسيجورنيه يبحثان الشراكة وتطورات المنطقة

عبدالله بن زايد وسيجورنيه يبحثان الشراكة وتطورات المنطقة
1 فبراير 2024 22:22

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي ستيفان سيجورنيه بمناسبة تعيينه وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-الفرنسية وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لسيجورنيه التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدا تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تعزيز مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ويدعم مساعي البلدين لترسيخ دعائم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي ستيفان سيجورنيه، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها لاسيما الإنسانية، وأكد سموه على أهمية دعم مسار التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في ضمان حماية أرواح كافة المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي قطاع غزة.

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