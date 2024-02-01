«كور 42» توقع شراكة مع «منصة AIREV للذكاء الاصطناعي»

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة كور 42، التابعة لشركة جي 42 والمزود الرائد لحلول ومنصة تمكين الذكاء الاصطناعي الشاملة في دولة الإمارات، عن توقيع شراكة استراتيجية مع AIREV، وهي شركة إماراتية ناشئة ومبتكرة والمسؤولة عن تطوير منصة School Hack، منصة تكنولوجيا التعليم القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تهيئة الطلاب لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتساعدهم في تطوير المهارات اللازمة لسوق العمل المستقبلي. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز إمكانيات اللغة العربية لمنصة AIREV والارتقاء بعملياتها، مما يمكنها من توسيع قاعدة مستخدميها وتسليم ميزات جديدة على امتداد القطاع.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية «أن الشراكة بين «كور 42»، الشركة الوطنية الرائدة في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وAIREV مبتكرة تطبيق School HackAI والتي تعد إحدى الشركات الناشئة الواعدة في الإمارات..دليل جديد على بيئة الأعمال الداعمة للابتكارات التكنولوجية في الدولة، حيث كان تطبيق School Hack الذي تم إطلاقه قبل أقل من عام واحد من الأسرع نمواً في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم خلال 2023».

وأضاف معاليه « إنه بفضل الدعم الاستراتيجي من «كور 42» ستستمر AIREV في ريادة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في عدد من القطاعات، حيث تعد AIREV قصة نجاح جديدة تضاف لآلاف مثلها حول بيئة الأعمال الإماراتية التي تجتذب المبتكرين ورواد الأعمال والمواهب العالمية لتأسيس شركاتهم في الدولة وتطوير تقنيات الجيل القادم مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة الكمومية، عبر الوصول إلى التسهيلات والمساندة التي يحتاجون إليها لتمويل الابتكارات التكنولوجية التي تستشرف المستقبل وتستحضره».

وبدوره، قال كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لشركة كور 42 والرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في جي 42: « تمثل شراكتنا مع AIREV خطوةً هامة في في رحلتنا للارتقاء بالتجارب البشرية من خلال التطوير المسؤول واعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وهو متجذر في شغفنا المشترك بالتعليم، وتطبيق التكنولوجيا المتطورة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمعلمين والمتعلمين».

وأضاف محمد خالد، الرئيس التنفيذي ومؤسس AIREV، ومصمم School Hack: «تمثل الشراكة مع كور 42 خطوةً مهمة تعكس التزامنا بالتميز في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد نجحت دولة الإمارات في إرساء معايير عالمية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي. ونركز معاً على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي في سبيل تحقيق أثر إيجابي على حياتنا.