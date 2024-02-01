انطلاق المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في دبي

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، افتتاح الدورة السابعة للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ضمن فعاليات شهر الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2024، في «فيستيفال سيتي» بدبي.

شهد افتتاح المهرجان معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودارا كاليري، وزير الدولة لترويج التجارة والرقمنة وتنظيم الشركات في أيرلندا.

ويُعد المهرجان أكبر فعالية تعليمية من نوعها على مستوى المنطقة، حيث يوفر منصة تحتضن ابتكارات وإبداعات الطلبة في مختلف المجالات وترعى مواهبهم، وتوفر لهم الدعم والإرشاد للتميز في مسيرتهم الدراسية وحياتهم العملية.

وأكد معالي الفلاسي أن التكنولوجيا والعلوم والابتكار وريادة الأعمال تمثل الأسس لبناء مجتمع معرفي وأجيال تمتلك مهارات وعلوم المستقبل ولديها القدرة على التميز والتنافس في كافة المجالات. وأشار معاليه إلى حرص وزارة التربية والتعليم على رعاية وتطوير وتنمية مهارات وقدرات الطلبة في الدولة، وترسيخ ثقافة الابتكار لديهم، وتزويدهم بالتوجيه والأدوات التي تمكنهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ناجحة.

وقال: يُعد المهرجان أبرز المبادرات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط، ومن الفعاليات الرائدة على المستوى الدولي، حيث يوفر المهرجان منصة للابتكار وتساعد الطلبة المبتكرين على التعلم وتبادل المعارف، من خلال استعراض أفكارهم ومشاريعهم الريادية على المستوى الوطني، والتعرف في الوقت ذاته على ابتكارات نظرائهم والاستفادة منها، فضلاً عن تزويدهم بفرصة التواصل والتفاعل مع الخبراء والمتخصصين لتنمية مواهبهم وإمكاناتهم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال. ويشمل برنامج الدورة السابعة من المهرجان تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسة من بينها النسخة السادسة من «جائزة الإمارات للعالم الشاب» التي يشارك فيها أفضل المشروعات البحثية الابتكارية المقدمة من طلبة الحلقتين الثانية والثالثة في المدارس الحكومية والخاصة والمهنية في الدولة. وشهدت المسابقة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاريع البحثية وعدد المدارس المشاركة منذ انطلاقها عام 2018 حيث ارتفع عدد المشاريع المسجلة من 217 عام 2018 إلى 3966 عام 2024، وعدد المدارس المشاركة من 153 عام 2018 إلى 424 عام 2024.

وتتنافس المشاريع المسجلة في نسخة هذا العام من المسابقة ضمن أربعة مجالات رئيسة هي التكنولوجيا، والعلوم البيولوجية والبيئة، وعلوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، حيث تأهل أفضل 100 مشروع للمشاركة في منصة مسابقة الإمارات للعالم الشاب بالمهرجان، علماً أن وزارة التربية والتعليم وظفت في نسخة هذا العام من المسابقة تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية تقييم المشاريع المسجلة بالمسابقة.

وينظم المهرجان مسابقتين في مجال ريادة الأعمال تستهدف إحداهما فئة طلبة صفوف الروضة والحلقة الأولى وهي «مسابقة رواد الأعمال الصغار» وتغرس حب ريادة الأعمال لديهم منذ الصغر. أما مسابقة «رائد الأعمال القادم» فتم تخصيصها لطلبة الدراسات الجامعية والدراسات العليا وتتيح لهم فرصة طرح أفكار مشاريعهم الريادية الناشئة ليتم تقييمها وتكريم ودعم المشاريع المتميزة منها.

وبالإضافة لمسابقات مشاريع البحث العلمي وريادة الأعمال، يصاحب المهرجان مؤتمر عالمي المستوى يستقطب متحدثين محليين وعالميين ملهمين لهم بصمة فارقة في مختلف ميادين العلوم والابتكار وريادة الأعمال.

كما يزخر المهرجان بالفعاليات المتنوعة ضمن المهرجان العائلي الذي يستقطب مختلف شرائح المجتمع للتعلم في أجواء من المرح والمتعة والترفيه.