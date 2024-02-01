الجمعة 2 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خبراء دوليون: «خليفة للتعليم المبكر» مبادرة إماراتية رائدة

خلال اجتماع اللجنتين (من المصدر)
2 فبراير 2024 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الإمارات للتنمية" يفوز بجائزة "أفضل مصرف تنموي" في المنطقة
"أجمل شتاء في العالم" تستعرض أبرز وجهات الجذب.. والناقلات الوطنية توسع وجهاتها

أكد خبراء دوليون أن جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر تعد مبادرة إماراتية رائدة، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية اجتماعاً للجنتي المانحة والفرز لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر ناقشت خلاله ما تم إنجازه من خطط العمل في الدورة الحالية 2024، خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة التوعية بهذا المجال الذي طرحته الجائزة لأول مرة على مستوى العالم دعماً للطفولة المبكرة، ووصولاً لتطبيق أفضل الممارسات العلمية والعملية المرتبطة بتقديم المبادرات والمشاريع التي تُعنى بتوفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار والريادة للطفولة المبكرة.
وأشارت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يمثل حلقة فعالة في إطار تعزيز جودة أداء هذا المجال، كما ناقش أعضاء اللجنة المانحة ولجنة الفرز برئاسة البروفيسور ستيفن بارنت المدير المؤسس للمعهد الوطني لأبحاث التعليم المبكر بجامعة روتجرز بالولايات المتحدة الأمريكية الخطة الزمنية لأنشطة وفعاليات مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، ومرحلة الفرز والتحكيم وتقييم الأعمال المرشحة للدورة الحالية، بالإضافة إلى الاطلاع على إحصاءات الأعمال المرشحة وتنوعها الجغرافي على مستوى دول العالم.
وقالت العفيفي: إن أعضاء اللجنتين أكدوا على أهمية تكثيف التوعية في مختلف دول العالم انطلاقاً من رسالة وأهداف هذه الجائزة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتُمثل مبادرة إماراتية فريدة تستهدف تسليط الضوء على أبرز الممارسات والتجارب العلمية والتطبيقية في مجال رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، وقد استعرض أعضاء اللجنتين خلال الاجتماع الجهود المبذولة خلال الدورة الحالية وما ارتبط بها من تنفيذ برامج تعريفية وورش عمل تطبيقية للتعريف بهذا المجال ودوره على مستوى العالم، بالإضافة إلى آليات الفرز المتبعة للأعمال المرشحة والتسهيلات التي وفرتها الأمانة العامة للجائزة عبر توظيف منصات إلكترونية متطورة لاستقبال هذه الأعمال والرد على استفسارات المرشحين، ومن ثم رفع الطلبات المستوفاة للمعايير والشروط إلى لجان الفرز للاطلاع عليها وتقييمها تمهيداً لعرضها على اللجنة المانحة تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين في أبريل المقبل.

جائزة خليفة التربوية
الإمارات
جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر
آخر الأخبار
طبيب يعالج امرأة مصابة بالسرطان
الترفيه
أطبّاء يحذّرون مرضى السرطان من ممارسات خطيرة
اليوم 19:35
علم السويد والناتو
الأخبار العالمية
المجر تكشف عن شرط للتصديق على انضمام السويد إلى الناتو
اليوم 19:12
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
علوم الدار
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
اليوم 18:32
هطول أمطار على الدولة
علوم الدار
أمطار على الدولة
اليوم 18:18
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
الرياضة
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
اليوم 18:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©