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علوم الدار

«مياه وكهرباء الإمارات» تزود «مؤتمر التربية البيئية» بالطاقة النظيفة

عثمان آل علي
2 فبراير 2024 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» تزويدها للمؤتمر العالمي الثاني عشر للتربية البيئية، وتشغيل كافة مرافقه بالطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال تزويده بشهادات الطاقة النظيفة التي توثق أن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «تهدف هذه الشراكة إلى إزالة الكربون من استهلاك الكهرباء في الفعاليات العالمية الكبرى، إضافة إلى تجسيد القيم الرئيسة لشركتنا الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، من خلال الإسهام في خلق بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة. 
تتمتع شركة مياه وكهرباء الإمارات بمكانة فريدة في أبوظبي، حيث تقوم بدور أساسي في تمكين كبرى المؤسسات من زيادة اعتمادها على الطاقة النظيفة، وتسريع خطة انتقال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نتطلع لأن تسهم الشراكة مع المؤتمر العالمي للتربية البيئية، في نشر الوعي بشأن الحلول العملية المُتاحة، إلى جانب عوامل التمكين الرئيسة في أرجاء العالم كافة التي تدعم الاستدامة بشكل فعال».

الطاقة النظيفة
أبوظبي
الإمارات
التربية البيئية
شركة مياه وكهرباء الإمارات
الطاقة المتجددة
عثمان آل علي
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