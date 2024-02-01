جهود لضمان أمن بيولوجي وطني مستدام في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماعها الأول للعام 2024، والذي شهد استعراض آخر المستجدات لجهود الدولة نحو توفير أمن بيولوجي وطني مستدام.

وفي مستهل الاجتماع، أشادت معاليها بالجهود المتميزة المبذولة التي قامت بها معالي مريم المهيري لضمان استدامة اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي. كما وجهت معاليها شكرها للجميع على الجهود المتميزة التي تقوم بها اللجنة، والتي تساهم بشكل كبير في تعزيز مساعي الدولة الحثيثة لضمان أمن بيولوجي متكامل ومستدام، وتحقيق رؤية الدولة للوصول إلى الريادة العالمية في كافة المجالات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكدت معاليها ضرورة تضافر الجهود للحد من خطر العوامل البيولوجية، خاصة في ظل تنامي هذه المخاطر والمهددات على مستوى العالم، والذي يعتبر من أهم ركائز تحقيق هذه الغاية في الدولة، بما يجنبها عواقب هذه الأخطار وتأثيراتها الجسيمة.

وأضافت معاليها: «تتطلب منا المرحلة المقبلة مواصلة تعزيز هذه الجهود لبناء وتطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في حماية دولة الإمارات من هذه المخاطر والمهددات البيولوجية، وبما يتواكب مع توجهاتها في حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، وما يترتب عليها من آثار على البيئة، مع ضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي للأجيال المقبلة».

وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية، لترسيخ آليات ومتابعة التعامل والتصدي للمخاطر والمهددات البيولوجية، بالإضافة إلى ضرورة اتباع دولة الإمارات لنهج الصحة الواحدة لإحراز التقدم في مجالات الوقاية واكتشاف ومكافحة الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، وكذلك مواصلة العمل في برامج التنبؤ واستشراف المستقبل فيما يخص الأمراض والأوبئة.

حضر الاجتماع الذي أقيم في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي، محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والعميد ركن سعيد ناصر أحمد الكعبي، نائب قائد الدفاع الكيميائي في القيادة العامة للقوات المسلحة، والمهندسة عذيبة سعيد القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وراشد بن محمد بن رصاص المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والمهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، والدكتور مروان علي الكعبي، المدير التنفيذي للبنية التحتية الحيوية والاستجابة في بيورهيلث، وحمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبدرية المرزوقي، مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية، والمهندس خلفان عبد العزيز السويدي، مدير إدارة المحميات الطبيعية والإنفاذ بهيئة البيئة أبوظبي، ومحمد ناصر القبيسي، مدير إدارة المواد الخطرة، وإبراهيم مال الله الحمادي، رئيس قسم تنظيم وتطوير المواد الخطرة في مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، وسعيد المحرزي، والسيد سالم النيادي من وزارة الداخلية، وإبراهيم حسن الظنحاني، مدير إدارة الكوارث البيئية بوزارة التغير المناخي والبيئة، مقرر اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وجهاز أمن الدولة، وبلدية دبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة، وهيئة البيئة - أبوظبي.

وشمل جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للأمن البيولوجي لعام 2024 مواضيع عدة، كان من أبرزها متابعة مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للأمن البيولوجي 2023، ومستجدات تنفيذ الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023-2032.