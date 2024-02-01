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علوم الدار

افتتاح المبنى الجديد لهيئة رأس الخيمة للمواصلات

خالد بن سعود خلال جولته في المبنى الجديد (وام)
2 فبراير 2024 00:52

رأس الخيمة (وام)

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افتتح الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، أمس، المبنى الجديد لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، الذي يأتي في إطار خطة الهيئة ومشاريعها التطويرية لدعم قطاع النقل والمواصلات في الإمارة.
وأشاد الشيخ خالد بن سعود القاسمي خلال الافتتاح الذي حضره المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من المسؤولين في الهيئة، بإنجازات الهيئة ودورها في تعزيز كفاءة منظومة النقل في الإمارة، التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الرامية لتعزيز مكانة الإمارة وتنافسيتها العالمية في جميع القطاعات، وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار ورفع كفاءة العمل الحكومي وتسخير التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة لسكان وزوار الإمارة.
وقام الشيخ خالد بن سعود القاسمي، خلال جولته، بزيارة مركز خدمة المتعاملين، حيث اطلع على الخدمات الذكية المقدمة للمتعاملين باستخدام تقنية «الهولوغرام» الأولى من نوعها في الإمارة والتي تعكس أولويات الهيئة الاستراتيجية لتحقيق الريادة في الخدمات الرقمية.
وخلال الجولة، استمع لشرح عن أحدث الأنظمة التقنية المستخدمة في إدارة أسطول الحافلات ومركبات الأجرة العاملة بنظام الذكاء الاصطناعي والهادفة إلى تحسين العمليات التشغيلية، كما تفقد مركز التدريب الذكي، الذي يوفر خدمات التدريب والتطوير ورفع مستوى الوعي لسائقي وسائل النقل العام كافة، ما يحسن من منظومة الأمن وسلامة النقل في الإمارة.

هيئة رأس الخيمة للمواصلات
الإمارات
خالد بن سعود القاسمي
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