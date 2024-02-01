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علوم الدار

إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة دخول مسبقة إلى المملكة المتحدة

جواز سفر إماراتي
1 فبراير 2024 22:41

أعلنت سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن، اليوم الخميس، أن مواطني الدولة يمكنهم ابتداء من اليوم، طلب حصول على تصريح سفر إلى المملكة المتحدة.
وقالت السفارة، على حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «ابتداءاً من اليوم، يمكن للمواطنين الإماراتيين طلب حصول على تصريح سفر إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة وسيتم إعفاؤهم من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة».

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وأضافت السفارة «يمثل 1 فبراير 2024 بداية جديدة في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. سيتم إعفاء المواطنين الإماراتيين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للسفر إلى المملكة المتحدة وسيمكنهم تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) وفقاً لبرنامج تصريح سفر جديد».
وقال سعادة منصور بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة "يهدف البرنامج لتعزيز الروابط الشعبية بما يحقق تبادل المنافع الاقتصادية وتبادل الأفكار عبر مجموعة من المجالات الثقافية والعلمية والسياسية. وتمثل هذه الإجراءات المبسَّطة بداية عهد جديد في العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المواطنون
جامعة الإمارات
بريطانيا
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