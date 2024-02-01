هزاع المنصوري يروي تجربته الفضائية لطلبة «الدراسات المتداخلة»

دبي (الاتحاد)

استقبلت جامعة زايد، رائد الفضاء هزاع المنصوري، مدير مكتب رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن حدث تعليمي استثنائي بعنوان «من الفضاء إلى جامعة زايد».

وأشار المنصوري خلال اللقاء الذي نظمه طلاب كلية الدراسات متداخلة التخصصات في الجامعة، ضمن مبادرة برنامج «ZU Spotlight»، إلى أهمية التدريبات التي يجريها رواد الفضاء قبل إجراء مهماتهم، وأبرزها التدريب في مختبر الطفو المحايد، وتدريبات النجاة، وتعلم أنظمة محطة الفضاء الدولية، مشيراً إلى أهمية مهمة «طموح زايد 2»، أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، في إلهام الأجيال الجديدة وتعزيز شغف الشباب الإماراتي والعربي، كما تحدث عن مشاركة الإمارات في تطوير أول محطة فضائية حول القمر.

وأكد مدير جامعة زايد بالإنابة، الدكتور مايكل ألين، أن برنامج «ZU Spotlight» يهدف لتوسيع آفاق الطلبة، وتعزيز الوعي بإنجازات الدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا.