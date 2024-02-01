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تعاون بين بلدية عجمان ومكتب تنسيق شؤون التعليم بالإمارة

تعاون بين بلدية عجمان ومكتب تنسيق شؤون التعليم بالإمارة
2 فبراير 2024 00:52

عجمان (وام)

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وقعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، اتفاقية تعاون مع مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص بالإمارة، بما ينسجم مع جهودها لتعزيز جودة التعليم وتحقيق الرؤية المستقبلية للإمارة.
وقع الاتفاقية بالإنابة عن الدائرة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية، ووقعها بالإنابة عن مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص محمود خليل الهاشمي مدير المكتب، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.
وأكد مدير عام دائرة البلدية أن الدائرة تسعى دائمًا لتكثيف الجهود وتكامل المهام وتوثيق العمل البناء بين الطرفين لخدمة جمهور المتعاملين بفئاتهم كافة، وتقديم أفضل الخدمات للجميع، مبينًا أن الاتفاقية تؤطر أوجه التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الجهتين والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العملية التراكمية لدى كل منهما، بما لذلك من انعكاس إيجابي على المخرج النهائي لمستوى الخدمة المقدمة من الطرفين.
من جانبه، أعرب محمود الهاشمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الدائرة التي تمكنت من تحقيق النجاحات وتوفير أفضل الخدمات، مثمنًا حرصها على تعميق التعاون المشترك بما يصب في تحقيق أفضل النتائج ويعود بالفائدة على الجميع.
وتضع الاتفاقية الإطار العام للتعاون بين الطرفين في المجالات كافة التي يمكن التعاون فيها، ويسعى الطرفان وفقاً لها إلى التنسيق لتقديم الدعم والمشورة من ذوي الاختصاص في الأمور الهندسية للمنشآت التعليمية وبشأن تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية لديها

بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
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