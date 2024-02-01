تكريم الفائزين بجائزة «زايد للأخوة الإنسانية 2024» الاثنين المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة للعام 2024 في 5 فبراير الجاري.

وكانت الجائزة قد كرمت في عام 2023 كلا من جماعة سانت إيجيديو، والسيدة شمسة أبوبكر فاضل، للحصول على الجائزة، تقديراً لجهودهما الإنسانية الحثيثة التي تهدف لتعزيز التعايش السلمي في مجتمعاتهم، وخاصة في كينيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.

ومنذ تكريمهم، استخدم الفائزان الموارد التي وفرتها الجائزة ومنصتها من أجل التوسع في دعم المجتمعات المتأثرة بالصراعات - وبخاصة الأطفال.



سانت ايجيديو الكاثوليكية

وعملت جماعة سانت إيجيديو على تسريع برنامجها «برافو!» عبر أفريقيا، والذي يهدف إلى تسجيل الأطفال حديثي الولادة واللاجئين الفارين من الصراع، وبالتالي يتسنى لهؤلاء الأشخاص الحصول على شهادات ميلاد والاعتراف بهم رسمياً من قبل الحكومات للحصول على المزايا والخدمات المدنية المختلفة. وقد حققت المبادرة نجاحاً كبيراً في مساعدة اللاجئين على إعادة بناء حياتهم، من خلال توفير الوثائق التي تسمح لهم بالدراسة والعمل والسفر.

وتعمل جماعة سانت إيجيديو الآن على تنفيذ برنامج التسجيل في مستشفيات الولادة في العديد من البلدان، ما يسمح لأولياء الأمور بالحصول على وثائق لمواليدهم الجدد بشكل فوري. وقد وصف المستفيدون من هذه الخدمة البرنامج بأنه غيّر حياتهم ومنح الأطفال حقوقاً خاصة بهم. وركزت المنظمة أيضاً على عدة قضايا أخرى تتعلق بنشر مبادئ الأخوة الإنسانية، بما في ذلك حماية كبار السن، حيث ساعدت واحدة من المبادرة في حشد المجتمعات للتخلي عن الصور النمطية السلبية عن كبار السن، وتزويدهم بالرعاية الصحية والحماية، والتغذية الجيدة، والنظافة، والسكن. ومن خلال التطوع في البرنامج، يقوم العديد من الشباب والأطباء الآن بالعمل على توفير الرعاية لكبار السن، وضمان رفاهتهم.

كما تدعم جماعة سانت إيجيديو - من خلال المقر التابع لها في موزمبيق - أولئك الذين يعانون الإيدز في جميع أنحاء أفريقيا من خلال أول برنامج متكامل في القارة يهدف إلى الوقاية والعلاج. يقدم البرنامج الفحوص والتدريب والعلاج المكثف للمتضررين من المرض الذي يهدد حياتهم.



«ماما شمسة»

أما السيدة شمسة أبو بكر فاضل، المعروفة باسم «ماما شمسة»، فهي صانعة سلام كينية وناشطة مجتمعية معروفة برعاية الشباب في وطنها وإنقاذهم من حياة العنف والجريمة والتطرف، عبر تزويدهم بخدمات الاستشارة والرعاية والتدريب. منذ تلقيها الجائزة في عام 2023، أسست ماما شمسة مبادرة زايد لدعم المشاريع الصغيرة للزراعة في كينيا، معبرةً عن التزامها بتعزيز المجتمعات من خلال بناء السلام وتحويل الصراع وتمكين الاقتصاد. وفي إبرازها لتجسيد قيم جائزة زايد، يركز برنامج بشكل رئيس على نشر روح الأخوة الإنساني، بهدف تقليل تأثير التطرف، وتعزيز مجتمع أكثر شمولاً وانسجاماً.

منذ إطلاقه في العام الماضي، كان للبرنامج تأثير كبير، حيث استفاد أكثر من 4,000 فرد من المجتمع من خلال مبادرات تتنوع بين مشاريع توفير الطعام والمياه إلى إدارة النفايات وزراعة الأشجار.

تواصل ماما شمسة بتحويل حياة آلاف الشباب والشابات في كينيا، حيث تساعدهم على أن يصبحوا صانعي سلام في مجتمعاتهم. ودعمت العديد من النساء والشباب في طريقهم، لتحقيق مصدر دخل مستدام من خلال بيع المواد التموينية والأغذية، لتعزيز ودعم سبل العيش على مستوى المجتمع المحلي.

تساعد ماما شمسة في منح الشباب والشابات الشعور بالانتماء، وخلقت مجتمعاً يمكّنهم من تعزيز التآزر فيما بينهم، ويتيح لهم فرصاً وموارد.