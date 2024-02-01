«تشريعية الاستشاري» وجامعة الشارقة يبحثان التعاون

الشارقة (الاتحاد)

زارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في بداية أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر أمس الأول، جامعة الشارقة، والتقت الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي: إن جامعة الشارقة تطرح 127 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وتغطي التخصصات كافة التي يحتاجها سوق العمل، بجانب صعودها المستمر، طبقاً للتصنيفات العالمية بسبب جودة خريجيها،وجودة مخرجات البحث العلمي لأعضاء هيئتها التدريسية.

من جانبه، أكد محمد علي جابر الحمادي، رئيس اللجنة التشريعية في «استشاري الشارقة» أهمية تعزيز التعاون مع جامعة الشارقة صرحاً تعليمياً يشار إليه بالبنان.