الجمعة 2 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تشريعية الاستشاري» وجامعة الشارقة يبحثان التعاون

«تشريعية الاستشاري» وجامعة الشارقة يبحثان التعاون
2 فبراير 2024 00:52

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الإمارات للتنمية" يفوز بجائزة "أفضل مصرف تنموي" في المنطقة
"أجمل شتاء في العالم" تستعرض أبرز وجهات الجذب.. والناقلات الوطنية توسع وجهاتها

زارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في بداية أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر أمس الأول، جامعة الشارقة، والتقت الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة.
وقال الدكتور حميد مجول النعيمي: إن جامعة الشارقة تطرح 127 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وتغطي التخصصات كافة التي يحتاجها سوق العمل، بجانب صعودها المستمر، طبقاً للتصنيفات العالمية بسبب جودة خريجيها،وجودة مخرجات البحث العلمي لأعضاء هيئتها التدريسية.
من جانبه، أكد محمد علي جابر الحمادي، رئيس اللجنة التشريعية في «استشاري الشارقة» أهمية تعزيز التعاون مع جامعة الشارقة صرحاً تعليمياً يشار إليه بالبنان.

المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
الإمارات
الشارقة
جامعة الشارقة
آخر الأخبار
طبيب يعالج امرأة مصابة بالسرطان
الترفيه
أطبّاء يحذّرون مرضى السرطان من ممارسات خطيرة
اليوم 19:35
علم السويد والناتو
الأخبار العالمية
المجر تكشف عن شرط للتصديق على انضمام السويد إلى الناتو
اليوم 19:12
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
علوم الدار
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
اليوم 18:32
هطول أمطار على الدولة
علوم الدار
أمطار على الدولة
اليوم 18:18
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
الرياضة
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
اليوم 18:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©