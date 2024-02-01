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علوم الدار

شراكة استراتيجية بين«صحة أبوظبي» و«جي إس كيه»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
2 فبراير 2024 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت دائرة الصحة في أبوظبي و«جي إس كيه»، شركة الصناعات الدوائية الحيوية العالمية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تسريع الابتكار في الرعاية الصحية بأبوظبي، وتطوير علاجات متقدمة ورعاية صحية شخصية لأفراد المجتمع.
وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل الدائرة ومارك أوكس، رئيس قسم علوم الحياة والتكنولوجيا في وزارة الأعمال والتجارة بحكومة المملكة المتحدة، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في الدائرة والدكتور افريان فاسيليف، المدير الطبي في «جي إس كيه» في منطقة الخليج.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم في إطار تطلع الطرفان إلى تعزيز الإمكانات المحلية والإقليمية، عبر الجمع بين خبرات دائرة الصحة و«جي إس كيه» لقيادة جهود الابتكار في الرعاية الصحية في مجالات البحث والطب الشخصي، ومواصلة العمل جنباً إلى جنب من أجل تسريع عجلة النمو في قطاع التكنولوجيا الحيوية، وتحقيق ثورة في علوم الحياة في الإمارة وحول العالم، استناداً إلى الإمكانات الحالية المتاحة في أدلة العالم الحقيقي، والتجارب السريرية والممارسات السريرية.
 وقالت الدكتورة أسماء المناعي: «تواصل دائرة الصحة في أبوظبي التزامها بتعزيز سبل تعاون مثمرة مع الشركاء محلياً وعالمياً، انطلاقاً من دور هذه الشراكات في تعزيز نتائج الرعاية الصحية والارتقاء بحياة أفراد المجتمع في الإمارة وخارجها».

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